Logo
Large banner

Инцидент у Новој Тополи: Родитељ напао ученика у школском дворишту, интервенисала полиција

Аутор:

18.04.2026 13:01

Коментари:

0
Полиција Републике Српске
Фото: ATV

У Основној школи на подручју Нове Тополе родитељ је физички напао ученика, који јенападао његово дијете.

Како је наведено из ЈУ Основна школа “Петар Кочић“ Нова Топола, инцидент се догодио у школском дворишту након завршетка наставе, када су ученици остали испред школе током трајања родитељског састанка, преноси Микро Мрежа

Том приликом дошло је до вербалног сукоба између два ученика, након чега је родитељ једног од њих, по завршетку састанка, физички интервенисао како би их раздвојио.

Из школе наводе да је о детаљима догађаја обавијештена полиција, те да је установа поступила у складу са Протоколом о заштити д‌јеце од насиља, занемаривања и злостављања, као и интерним правилницима о безбједности ученика.

Како би се ситуација ријешила, организован је и састанак са родитељима, стручном службом и управом школе, на којем је постигнут договор да се овакви инциденти неће понављати, уз међусобна извињења родитеља.

Из Полицијске управе Градишка потврђено је да су полицијски службеници поступили по пријави, те је једном лицу из Градишке уручен прекршајни налог због туче и физичког напада, у складу са Законом о јавном реду и миру Републике Српске.

Из школе су закључили да је безбједност ученика приоритет, наглашавајући да објекат посједује видео-надзор, те да се налази у непосредној близини Полицијске станице Нова Топола, са којом имају континуирану сарадњу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner