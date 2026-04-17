Даниел Кинахан ухапшен у Дубаију: Нарко-бос повезан с Едином Гачанином

17.04.2026 22:29

Фото: Pexel/Pixabay

Данијел Кинахан, особа коју међународне безбједносне службе означавају као једног од кључних људи глобалног нарко-подземља, ухапшен је у Дубаију.

Према наводима BBC-a, хапшење је извршено на основу налога суда у Ирској, чији је Кинахан држављанин. Терети се за организовани криминал, укључујући кријумчарење и дистрибуцију наркотика.

Кинахан се од 2022. године налази и на америчкој листи санкционисаних особа, гд‌је је означен као један од лидера картела који носи његово име.

Америчке власти су раније нудиле награду од чак пет милиона долара за информације које би довеле до његовог хапшења.

Посебну пажњу изазивају његове везе с Едином Гачанином, држављанином Низоземске поријеклом из Босне и Херцеговине, који је такође ухапшен у Дубаију почетком прошле године, пише сарајевски "Аваз".

Гост на вјенчању

Бројни свјетски медији писали су о њиховим блиским односима, а додатну потврду представља чињеница да је Гачанин био гост на Кинахановом вјенчању одржаном 2017. године у Дубаију.

Подсјетимо, случај Едина Гачанина у Низоземској још увијек нема коначан правни епилог, иако је раније осуђен на седам година затвора због кријумчарења наркотика.

(Аваз)

