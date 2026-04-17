Ухапшен осумњичени за постављање бомбе испод аута

АТВ
17.04.2026 15:30

Полицијски службеници Полицијске станице Гацко данас су ухапсили лице иницијала Д.К. због сумње да је поставио ручну бомбу испод једног путничког возила.

Лице иницијала Д.К. из Гацка је лишен слободе због „Изазивање опште опасности“ и „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“, како наводе испред ПУ Требиње.

Како се наводи у саопштењу, полицијски службеници су одмах изашли на лице мјеста и по налогу дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Требиње извршили увиђај. Предузимањем мјера и радњи, утврђено је да се у вези са наведеним доводи лице Д.К., на основу чега су извршени претреси локација и возила које исти користи.

Окружно јавно тужилаштво у Требињу је полицијским службеницима наложило да предузму мјере и радње у циљу документовања кривичних дјела: „Изазивање опште опасности“ и „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“.

