Жена из БиХ осуђена јер је примала социјалну помоћ док се проституисала

Држављанка Босне и Херцеговине осуђена је данас пред Регионалним судом у Тиролу због преваре јер је примала социјалну помоћ за незапослене док се истовремено илегално бавила проституцијом.
Како преносе медији, ријеч је о жени која је рођена у Тиролу, али је имала држављанство Босне и Херцеговине. Она је дуже времена била пријављена као незапослена и на основу тога примала социјалну помоћ. С друге стране, многи су знали да се илегално бави проституцијом. То је и потврђено када ју је разоткрио инспектор у цивилу због чега је завршила на суду.
Илегална проституција, непријављено примање прихода и социјалне накнаде – све је то трајало више од годину дана, док се није “ухватила на мамац” полицијског истражитеља. Колики су били њени приходи остало је непознато, преносе Независне.
“Знате како, у том послу којим се она бавила није баш да се воде пословне књиге па да се знају приходи”, рекао је њен адвокат на суду.
Непосредно пред почетак суђења, оптужена је вратила 8.000 евра Заводу за запошљавање (тражено је око 16.000 евра) те 2.000 евра Фонду здравственог осигурања (ÖGK). Тиме је штета дјелимично надокнађена. Током суђења изјавила је да више није активна као проститутка.
Иначе, поред преваре са социјалним давањима, додатну пажњу изазвао је њен брак са 28-годишњим Аустријанцем бх. поријекла. Тужилаштво је сумњало на фиктиван брак ради боравишне дозволе. Оптужена је то негирала, устврдивши да се познају од дјетињства. Наводно, обоје су били преварени од ранијих партнера, па је из „освете“ настала права љубав.
„Вјенчали смо се из љубави“, рекла је. Брак се брзо распао, а развод је већ у припреми. Иначе, до ове оптужбе је дошло након што је једном клијенту поменула „брак из користи“. Ипак, током суђења је рекла да је лагала клијенту, јер није жељела да зна за њен приватни живот.
Због тешке преваре изречена јој је казна од 14 мјесеци затвора, уз додатних шест мјесеци из раније пресуде. С друге стране, ослобођена је оптужби за фиктиван брак.
