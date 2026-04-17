Logo
Large banner

Преокрет у Словенији: Јанез Јанша на путу да формира владу

17.04.2026 22:40

Коментари:

0
Преокрет у Словенији: Јанез Јанша на путу да формира владу
Фото: Tanjug / AP / Denes Erdos

Политичка сцена у Словенији додатно се закомпликовала након што су Демократи прекинули преговоре с Покретом Слобода премијера Роберта Голоба, чиме су отворена врата могућем формирању нове владе под водством Јанеза Јанше.

На недавним парламентарним изборима није било апсолутног побједника. Покрет Слобода освојио је 29 мандата, док је Словенска демократска странка (СДС) Јанеза Јанше добила 28, што је значило да ће кључну улогу у формирању власти имати мањи политички актери.

Управо је странка Демократи, на чијем челу је Анже Логар, требала бити одлучујући фактор. Међутим, Логар је објавио прекид преговора с Голобом, оптужујући Покрет Слобода за непримјерен притисак и покушај утицаја на чланове његове странке.

Из Покрета Слобода узвратили су тврдњама да су преговори заправо изостали, те оптужили Логара да је у позадини водио разговоре с Јаншом. Према њиховим наводима, јавности је представљен погрешан утисак о току преговора.

У међувремену, појавиле су се незваничне информације о могућој распод‌јели министарстава у новој влади. Према тим наводима, Јаншин СДС би водио осам ресора, док би партнери, укључујући Демократе, добили дио преосталих, при чему би Демократе могли преузети три министарства, наводи Т Портал.

Ако дође до формирања нове власти, то би била четврта влада Јанеза Јанше, који је познат као политичар близак Виктору Орбану и Доналду Трампу.

Његов политички курс подразумијева смањење издвајања за социјалну политику и медије, као и заокрет у спољној политици Словеније.

Подијели:

Тагови :

Јанез Јанша

Словенија

Роберт Голоб

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милорад Додик

Република Српска

Словенија на челу с Јаншом боља за Српску

1 седм

0
Јанша коментарисао изборе: Било је неправилности

Регион

Јанша коментарисао изборе: Било је неправилности

3 седм

0
Јанша поручио Макрону: Не тако брзо

Регион

Јанша поручио Макрону: Не тако брзо

3 седм

0
Јанши један мандат мање од Голоба, ова партија би могла да одреди владу Словеније

Регион

Јанши један мандат мање од Голоба, ова партија би могла да одреди владу Словеније

3 седм

1

Више из рубрике

Предсједник Словеније Наташа Пирц Мусар

Регион

Мусар: Највећа грешка Брисела је одбијање разговора са Москвом

7 ч

0
У Црној Гори већ почеле тропске ноћи: Ево гдје се у наредним данима очекује 36 степени

Регион

У Црној Гори већ почеле тропске ноћи: Ево гдје се у наредним данима очекује 36 степени

10 ч

0
Ротација на поицијском аутомобилу.

Регион

Дојаве о подметнутим бомбама у тржним центрима и школама у Црној Гори

11 ч

0
Свјетлост се пробија кроз воду до дубине

Регион

Путници са брода уочили тијело како плута у мору

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

00

Викенд доноси нове преокрете

22

58

Жена из БиХ осуђена јер је примала социјалну помоћ док се проституисала

22

49

Још један преокрет? "Наш уранијум не иде нигдје"

22

42

Црвена звезда гостује у Барселони у плеј-ину

22

40

Преокрет у Словенији: Јанез Јанша на путу да формира владу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner