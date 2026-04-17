Преокрет у Словенији: Јанез Јанша на путу да формира владу

Политичка сцена у Словенији додатно се закомпликовала након што су Демократи прекинули преговоре с Покретом Слобода премијера Роберта Голоба, чиме су отворена врата могућем формирању нове владе под водством Јанеза Јанше.
На недавним парламентарним изборима није било апсолутног побједника. Покрет Слобода освојио је 29 мандата, док је Словенска демократска странка (СДС) Јанеза Јанше добила 28, што је значило да ће кључну улогу у формирању власти имати мањи политички актери.
Управо је странка Демократи, на чијем челу је Анже Логар, требала бити одлучујући фактор. Међутим, Логар је објавио прекид преговора с Голобом, оптужујући Покрет Слобода за непримјерен притисак и покушај утицаја на чланове његове странке.
Из Покрета Слобода узвратили су тврдњама да су преговори заправо изостали, те оптужили Логара да је у позадини водио разговоре с Јаншом. Према њиховим наводима, јавности је представљен погрешан утисак о току преговора.
У међувремену, појавиле су се незваничне информације о могућој расподјели министарстава у новој влади. Према тим наводима, Јаншин СДС би водио осам ресора, док би партнери, укључујући Демократе, добили дио преосталих, при чему би Демократе могли преузети три министарства, наводи Т Портал.
Ако дође до формирања нове власти, то би била четврта влада Јанеза Јанше, који је познат као политичар близак Виктору Орбану и Доналду Трампу.
Његов политички курс подразумијева смањење издвајања за социјалну политику и медије, као и заокрет у спољној политици Словеније.
