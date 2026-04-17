Мусар: Највећа грешка Брисела је одбијање разговора са Москвом

Највећа грешка ЕУ је што је Брисел одбијао да разговара са Москвом, јер се ниједна криза у свијету не може ријешити колико се не разговара са једном од умијешаних страна, изјавила је предсједник Словеније Наташа Пирц Мусар.
Истичући важност разговора са Москвом, Мусарова је нагласила да се САД неће залагати за европске вриједности током својих разговора са Русијом.
- Нисмо причали са Русима најмање двије године, а сада када САД причају с њима, ми преклињемо да будемо за преговарачким столом - рекла је Мусарова на Анталија дипломатском форуму.
Мусарова је напоменула да је свјесна "на чијој је страни ЕУ у украјинском сукобу", али да то не мијења чињеницу да је потребно да се разговара са обје стране.
Када се ради о проналажењу рјешења за сукоб у Русији, Мусарова сматра да у сваким преговорима мора постојати искусан посредник и обје стране морају бити присутне за столом, преноси Срна.
