Покренута истрага против градоначелника Марибора због примања мита

16.04.2026 08:56

Застава Словеније се вијори на тврђави поред језера.
Против градоначелника Марибора Саше Арсеновича покренута је истрага због сумње да је починио више кривичних дјела, међу којима су подстрекавање на примања поклона, мита, те користи за незаконито посредовање.

У градској управи Марибор истрагу је већ спровео Национални истражни уред због сумње да је почињено 17 кривичних дјела из области привредног криминала и корупције, која укључују и давање и примање мита.

Према подацима полиције, за та дјела осумњичено је пет лица, а међу њима је, осим Арсеновича, и власник компаније "СХ Глобал" Томаж Полак.

Арсенович је од Полака захтијевао најмање 200.000 евра за особу која још није идентификована, како би била усвојена одлука или покренут поступак за усвајање просторног плана за земљиште у Студенцима.

Без усвојеног плана, компанија "Сх Глобал" не би могла да почну градњу новог насеља, преносе словеначки медији.

Шта му се још ставља на терет

Арсенович је, између осталог, осумњичен и за наводне неправилности у пројекту стамбене изградње "СХ Глобал" у Студенцима, продају општинског земљишта у Развању компанији "Феро-Терм", продају некретнина у Госпејној улици и спровођење заједничке јавне набавке осигурања за општину, јавне установе и јавна предузећа.

Све ове оптужбе градоначелник Арсенович је одбацио.

