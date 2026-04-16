Регион наједном мјесту: Требиње окупља грађевинску елиту, најмоћније инвеститоре и стручњаке

16.04.2026 08:24

У Културном центру града биће одржана конференција "Требиње 2026: Градимо регион" – ексклузивни дводневни скуп који на једном мјесту окупља водеће грађевинске компаније, међународне инвеститоре, представнике влада, банкарски сектор и најистакнутије архитекте и инжењере региона.
У тренутку када регион улази у нову инвестициону и инфраструктурну фазу развоја, Требиње ће 18. и 19. јуна 2026. године постати епицентар капиталних пројеката и стратешких одлука.

Међу потврђеним учесницима налазе се лидери индустрије: Integral Inženjering, Milenium Team, Galens Invest, Hering, Exing, Zeta Gradnja, EL promet, Monteput, Texo Molior, Herc Gradnja, In Ljubuški, Fidija, BRIV Construction , Reliance, компаније које стоје иза најзначајнијих инфраструктурних и урбаних пројеката, Београд на води, Луштица, Аутопутеви Српске, Србија воз и жељезнице, бројени градови и општине региона..

Конференција ће окупити и представнике надлежних министарстава и јавних институција из Србије, Црне Горе и Републике Српске, као и кључне актере банкарског и финансијског сектора који учествују у структурирању великих инвестиционих пројеката.

Додатну тежину догађају дају угледни стручњаци и међународно признати професионалци из Италије, Велике Британије, Србије, Црне Горе, Хрватске.

Мјесто гдје се доносе стратешке одлуке

Ово није још једна конференција о трендовима — ово је платформа на којој се говори о конкретним пројектима вриједним стотине милиона еура.

Током шест тематских панела биће отворена кључна питања развоја региона:

• Који инфраструктурни пројекти мијењају мапу Балкана?

• Како убрзати изградњу аутопутева, енергетских постројења и урбаних комплекса?

• На који начин јавно-приватна партнерства и међународни фондови редефинишу инвестициону динамику?

• Како дигитализација, БИМ, паметни материјали и нови модели управљања ризицима трансформишу грађевинску индустрију?

Завршни панел отвориће стратешку тему одрживог туризма и трговинске инфраструктуре, позиционирајући грађевински сектор као кључног покретача економског раста.

Требиње као симбол новог инвестиционог циклуса

Организатори, Град Требиње и Hplode media group поручују да је циљ конференције повезивање приватног капитала, јавних институција и струке у циљу креирања стабилног, одрживог и дугорочног развојног модела региона.

У времену глобалних економских изазова, раста цијена материјала и потребе за енергетском сигурношћу, „Требиње 2026: Градимо регион“ представља снажну поруку — регион има капацитет, знање и капитал да самостално гради своју будућност.

Очекује се присуство више стотина инвеститора, пројектаната, извођача, урбаниста, представника влада, финансијских институција и међународних партнера, чиме ће Требиње током два дана постати централна тачка регионалне инвестиционе мапе.

