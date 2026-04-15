Усвојен приједлог плана реорганизације рибњака „Саничани“ у стечају

Циљ стечајног плана је да се у цијелости намире сви повјериоци са признатим потраживањима, трошкови стечајног поступка и дугови стечајне масе, те да се сачувају радна мјеста односно да предузеће настави са својом дјелатношћу. План су подржали и радници овог предузећа.
„Што се тиче нас радника, ми смо подржали овај план реорганизације зато што вјерујемо да рибњак „Саничани“ може пословати позитивно, јер је то велики економски потенцијал“, рекао је Вељко Драгић, радник предузећа а.д. „Саничани“ у стечају.
Тренутно је у овом друштву запослено само пет радника којима је од јула прошле године исплаћено шест плата са доприносима, а од предвиђених 3,8 милиона марака биће измирено шест плата из прошле, те 10 преосталих плата из 2024. године.
„Битно је, ја сам увјерен да може да ради позитивно као привредни субјект. Друга ствар, представља значајну функцију у Еко систему и велику функцију што смо имали прилику поготово ми у Приједору прошле године и ове да се ради о једном хидротехничком објекту који регулише ток ријеке Гомјенице у времену великих падавина када пријете поплаве може да прими велику количину воде“, рекао је Војо Павичић, стечајни управника рибњака „Саничани“, Приједор.
„Оно што је за нас као повјериоца битно да је овај план реалан, остварив и да може у врло кратком року дати позитивне ефекте за сам град Приједор“, рекао је Владимир Радуловић, Воде Српске.
Иако Закон о стечају предвиђа намирења дугова, пракса у Саничанима отвара питање економске оправданости. Неријешен статус објеката у чијем је власништву управна зграда рибњака отвара питања најављене реорганизације.
„Тај дио који се тренутно откупљује је довољан да се формира ново предузеће, да се стави у функцију али сматрамо да тај пројекат треба у цјелости завршити и управну зграду и још један тај рибњак који је у саставу самог Рибњака треба да дође у власништво града да би могли несметано да реализујемо ово што смо малоприје рекли а то је да ставимо у функцију ово предузеће“, рекао је Слободан Јавор, градоначелник Приједора.
Не може се рећи овога пута да је математика јасна. Износ од 3,8 милиона марака како наглашава и сам градоначелник није тржишна вриједност рибњака, већ искључиво сума дугова које треба намирити да би се процес покренуо. Иако се имовина књиговодствено процјењује на 15 милиона марака, она за Град у овом тренутну представља полазну тачку која захтјева нова, милионска улагања.
