Нова цијена воде у Бијељини: Колико ће сада грађани плаћати?

АТВ
15.04.2026 17:32

Засједање Скупштине Бијељине
Фото: Srna

Скупштина града Бијељина прихватила је данас приједлог предузећа "Водовод и канализација" да се цијена воде са досадашњих 1,17 КМ повећа на 1,40 КМ по метру кубном.

Одлука је усвојена једногласно, гласовима 28 присутних одборника.

Прије усвајања одлуке на редовној сједници Скупштине града одборницима су се обратили предсједник Синдиката "Водовода и канализације" Сандра Будак и директор предузећа Владимир Љубојевић.

"Молим грађане да нас разумију, да је ово за добробит и њих и нас. Исто тако молим и апелујем на градоначелника да нам исплати 555.000 КМ које смо добили ребалансом буџета у новембру, јер ћемо тако моћи да исплатимо фебруарску плату и доприносе и у мају ћемо имати доприносе да се 15 обољелих радника може лијечити", рекла је Будак.

Радници "Водовода и канализације" од јутрос су окупљени испред зграде Центра за културу "Семберија" гдје се одржава сједница Скупштине града, преноси Срна.

