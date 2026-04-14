Додик: Главни реметилачки фактор развоја Бијељине је градоначелник

Главни реметилачки фактор у граду Бијељина је њен градоначелник, казао је лидер СНСД-а Милорад Додик након одржаног састанка у Бијељини са руководством, одборницима и посланицима бијељинског СНСД-а, а коме је присуствовао и члан Главног одбора СНСД-а Синиша Каран.
"Дошли смо овдје прије свега да дамо подстрек нашем општинском градском одбору да настави свој тежак рад у веома тешким околностима, које нису ни мало лаке, имајући у виду да градска управа генерише проблеме кроз криминал и корупцију и генеришу различите наративе, покушавају да створе одређене забуне и да скрену пажњу са чињенице да постоји ненамјенско трошење средстава буџета", казао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
Додик је питао да ли је неко у Бијељини видио одређене пројекте или промјене с обзиром да у протеклим годинама актуелне градске администрације у градској каси се нашло око 500 милиона КМ.
"Да ли сте видјели нешто у граду да је урађено за 500 милиона? Да ли је 500 милиона који су се нашли у буџету у протеклих шест година дало ишта видљиво што прави разлику у бољитку? Ништа. Ја ништа нисам видио", казао је Додик те додао:
"Оно што је одговорност републичких власти јесте рјешавање пројеката и ми упорно радимо на рјешавању и завршавању пројеката. Наш најважнији инфраструктурни пројекат је изградња ауто-пута уз све тешкоће и све проблеме. Ми и даље вјерујемо у пројекат ауто-путне повезнице Бијељине са Београдом с једне стране и Бијељине са Бањалуком са друге стране, а у каснијој фази Бијељине са Зворником и источним дијелом Републике Српске", казао је Додик и нагласио да ће поменути пројекат промијенити карактер и начин живота у граду.
Лидер СНСД-а је нагласио како великим путевима попут овог о коме је говорио људи долазе, док оним малим људи одлазе.
"Оно што смо ми чинили и радили овдје јесте да смо све капиталне пројекте завршили од болнице, до одводног канала, до обилазница које смо направили па сада до изградње и одржавања школског, градског, образовног система, и полиције који је главни фактор стабилности, а који је до прије десетак година био оптерећен криминалним групама, а данас су то појединци, нема организоване банде, осим градоначелника,. Он је дио дио организоване групе која износе на благајну 10.000КМ и подијели својим активистима без икаквих доказа да они то требају да добију", јасан је Додик.
Што се тиче ауто-пута Рача Бијељина, Додик је рекао да се на овом пројекту ради упркос појединим потешкоћама те је исказао увјерење да ће се до краја ове грађевинске сезоне успјети отворити релацију од моста па до Броца и наставити у том ритму, а идуће седмице почињу радови на изградњи ауто-пута Бијељина – Брчко Дистрикт.
"За неких пет до шест дана биће уплаћено 800.000КМ да се у оквиру наше цркве гради вртић, који је планира из средства кабинета предсједника Републике Српске. С друге стране овдје ће наши људи препознати и утицати на то да се санира пет километара путева локалних ријеши. Урадићемо све да уз један генерисани програм се крене у запошљавање приправника и то да се приправнички стаж за високу стручну смјену смањи на пола године, а средњу стручну спрему смањи на три", најавио је Додик.
Лидер СНСД-а споменуо је и кандидату на предстојећим изборима те је рекао да СНСД данас има озбиљну подршку, око 40% јавности.
"Када буде вријеме ми ћемо предложити наше кандидате и изаћи на изборе. СНСД данас има подршку око 40% јавности, а преко 70% подршке има Милорад Додик и то је трн у оку многима. За нас који се бавимо путевима, свим оним животним проблемима, рећићу само да се према пољопривредницима исплаћени сви подстицаји и за први квартал у Републици Српској, а град Бијељина је исплатио тек за 2024. годину. Требају се пољопривредници питати зашто им то ради градоначелник јер ако уз поскупљење сјетве не добију сада новац, питање је како ће моћи обавити сјетву", казао је Додик те понудио прилику да се поново сједне са пољопривредницима у циљу проналаска рјешења.
Како је казао, градоначелник Бијељине је нанио огромну штету граду и да се грађани требају питати гдје њихових 500 милиона КМ.
"Да би то прикрио упире прстом у друге, у Вучића у Додика. Заврши свој посао, буди перфектан па онда дијели лекције. Ја водим Републику 23 године и показујем да у немогућим околностима је одржива а он у могућим околностима не може да одржава овај град чистим, да одвезе смеће, не може да плаћа вртић. Ово је неподношљиво. Неприхватљиво ми је да постоји мјесто у Републици Српској да васпитачи не примају плате и чујем да ни данас ти васпитачи нису примили плате. Наше политике су увијек биле јасне и на свјетском нивоу и на локалном овдје. Главни реметилачки фактор развоја Бијељине као урбаног и привредног центра је градоначелник и његова незаконита политика", закључио је Додик.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч3
Република Српска
3 ч27
Најновије
Најчитаније
23
01
23
00
22
37
22
18
22
13
Тренутно на програму