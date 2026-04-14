Станивуковић одбио да прича о свом обезбјеђењу и запосленима у Градској управи

АТВ
14.04.2026 21:12

Драшко Станивуковић на дебати са Савом Минићем позира са папирима у руци
Драшко Станивуковић у ТВ дебати са Савом Минићем одбио је да одговори колико људи је запослено у његова два мандата у Градској управи и колико има обезбјеђење.

"Колико сте затекли радника у Градској управи када сте дошли? Исправите ме ако гријешим, 731. Сада има 821 и правите систематизацију на 1225. Демантујте ме. Ево моје пратње, колико имате људи у обезбјеђењу? Једини сте градоначелник који има обезбјеђење? Једног ми реците? Јесте ли говорили када сте дошли да је то превише радника", питао је Минић Станивуковића.

Међутим, одговора није било. Иако је у неколико наврата обећао, Станивуковић је искористио да причао о свему осим о постављеном питању.

