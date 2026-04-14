Остојић: Неприхватљиво да Исламска заједница организује обиљежавање са плакатима Махмуљина

14.04.2026 17:18

Радан Остојић
Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић поручио је да је неприхватљиво и срамно да Исламска заједница организује обиљежавање формирања такозване Армије БиХ у Тузли са плакатима Сакиба Махмуљина, који је пресуђен за ратне злочине над Србима на Озрену.

"То је увреда за српске жртве рата, српски народ и Републику Српску", истакао је Остојић.

Најавио је да ће бити предузети адекватни кораци у смислу подношења кривичних пријава против оних који су криви за ова дешавања.

"Сакиб Махмуљин је за такав злочин пресуђен на минималну казну, дозвољено му је да побјегне из БиХ и сада се његова слика појављује на плакатима и разним порталима. Ради се о човјеку који је постројавао Седму бригаду која окупља муџахедине који су Србима по Озрену сјекли главе", рекао је Остојић новинарима у Бањалуци.

Истакао је да је ријеч о дуплим аршинима правосуђа БиХ и да све институције које су формиране након потписивања Дејтонског мировног споразума функционишу на директну штету српског народа и Републике Српске.

(РТРС)

Радан Остојић

Сакиб Махмуљин

Армија БиХ

обиљежавање

Тузла

исламска заједница

