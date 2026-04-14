Остојић: Неприхватљиво да Исламска заједница организује обиљежавање са плакатима Махмуљина

Коментари:10
Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић поручио је да је неприхватљиво и срамно да Исламска заједница организује обиљежавање формирања такозване Армије БиХ у Тузли са плакатима Сакиба Махмуљина, који је пресуђен за ратне злочине над Србима на Озрену.
"То је увреда за српске жртве рата, српски народ и Републику Српску", истакао је Остојић.
Најавио је да ће бити предузети адекватни кораци у смислу подношења кривичних пријава против оних који су криви за ова дешавања.
"Сакиб Махмуљин је за такав злочин пресуђен на минималну казну, дозвољено му је да побјегне из БиХ и сада се његова слика појављује на плакатима и разним порталима. Ради се о човјеку који је постројавао Седму бригаду која окупља муџахедине који су Србима по Озрену сјекли главе", рекао је Остојић новинарима у Бањалуци.
Истакао је да је ријеч о дуплим аршинима правосуђа БиХ и да све институције које су формиране након потписивања Дејтонског мировног споразума функционишу на директну штету српског народа и Републике Српске.
(РТРС)
Економија
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Економија
3 ч0
Република Српска
3 ч10
Република Српска
3 ч10
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч5
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму