Logo
Large banner

Додик: Британске и њемачке дипломате нуде Вукановићу министарско мјесто у Сарајеву

Аутор:

АТВ
14.04.2026 16:38

Коментари:

1
Милорад Додик на конференцији за Бањалуке.
Фото: АТВ

Најезда дипломата из британске и њемачке амбасаде на Требиње. Јесу Херцеговина и Требиње лијепи, али нису их привукле природне љепоте. Привукао их је Вукановић, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик.

"Њега савјетују, убјеђују, њему нуде министарско мјесто у Сарајеву. Покушавају да споје неспојиво, да уједине опозицију, да помире посвађане, да сложе рогове у врећи. Не знам одакле им министарска мјеста, али нека обећавају.

Још само да обећају да ће Нијемци и Британци гласати за опозицију.

Срби за такве гласати неће, рекао је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Небојша Вукановић

СНСД

Сарајево

Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner