Објављен видео резиме Трампове посјете Бањалуци: Потврђен значај Српске

Аутор:АТВ
Посјета Доналда Трампа Млађег потврђује значај Републике Српске на геополитичкој мапи, али и спремност да се кроз партнерства граде нови развојни правци.
Поручено је ово уз видео резимеа посјете Доналда Трампа млађег Бањалуци у којем су извучене кључне поруке сина америчког предсједника нашем народу.
Током панел дискусије Трамп Млађи говорио је о бројним темама, прије свега економским, али и политичким.
У објављеном видеу подсјећа се на његов осврт на положај Европе на геополитичкој сцени данас.
"Источни Европљани су посљедња нада Европе, без икакве сумње. Здрав разум, праве вриједности, образовање. Људи у Источној Европи који су били спремни да устану и боре се за те вриједности, да очувају традицију коју цијените и која је веома усклађена са Америком, то су људи које треба подржати и тим људима треба помоћи", истакао је Трамп.
Изузетно важан дио његовог обраћања односио се на саму Републику Српску и њен однос с Америком и Америчким народом.
"Мислим да Американци могу много добити долазећи овдје, проводећи неко вријеме, разумијевајући праву радну етику. То је једноставно дио културе, то још увијек постоји. Знам да се овдје може много научити и мислим да долазак овдје и разумијевање како стварни свијет заиста функционише може бити веома важно", рекао је Трамп и наставио:
"Имате добро образовано становништво, имате људе заинтересоване за технологију, имате радну снагу и мени то дјелује као очигледна прилика за повезивање и стварање међусобних инвестиција између нација".
Пред сам почетак панел дискусије обратио се и организациони секретар СНСД-а Игор Додик на чији позив је Трамп Млађи и дошао у Бањалуку.
Додик је упутио снажне поруке и изразио увјерење у наставак развоја добрих односа између Америке и Републике Српске.
"Зато наш састанак није само пословна, дипломатска или званична обавеза, то је патриотска обавеза. Наше патриотске дужности су оне којима смо највише посвећени јер стварају најјаче и најтрајније везе. Узимајући све то у обзир, закључујем: ми смо важни. Наш геополитички положај је важан. Ми смо овдје да останемо, уз вашу помоћ и визију, и уз подршку администрације САД, исправно предвођене предсједником Доналдом Трампом, желио бих да закључим ријечима нашег познатог нобеловца Иве Андрића: 'Није далеко оно што је далеко, него оно што до срца моста нема'", поручио је Додик.
"Драги пријатељу, господине Трамп, од данас вам је срдачно пружена трајна рука нашег народа и нераскидив мост према нашој земљи и нашим срцима", закључио је Игор Додик директно се обраћајући Трампу Млађем.
— СНСД (@SNSDDodik) April 10, 2026
