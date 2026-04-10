"Свијет препознаје оно што ми одавно знамо"

Тај успјех је умногоме још већи, с обзиром на то да је Република Српска то урадила као ентитет, а не као држава, али и да је тражња за нашим обвезницама била двоструко већа од понуђене количине. То значи да је свијет препознао оно што ми одавно знамо - да је Република Српска стабилна, озбиљна и способна да испуњава своје обавезе.

Опоненти у Српској ће, наравно, наћи много разлога за критику, као на примјер да је висока камата, да се не знају купци, да је Република Српска презадужена и слично. Али критика је увијек најгласнија онда када чињенице говоре другачије. Показатељи дају сасвим другу слику. А чињенице, за разлику од политичких наратива, не могу се сакрити.

СТАБИЛНОСТ

Наравно да се државе, али и корпорације, задужују на берзи емисијом обвезница или неких других финансијских инструмената, али то зависи од њиховог бонитета. Свако ко разумије финансијска тржишта зна да капитал иде само тамо гдје постоји повјерење. Ако постоји сумња да сте презадужени и ако постоји сумња да вам је нарушен бонитет, нико те обвезнице неће ни купити. Финансијска тржишта не познају политичке симпатије – она познају само стабилност и кредибилитет. Сама чињеница да су институционални инвеститори купили цијелу емисију говори о томе да су процијенили да обвезнице Републике Српске имају висок бонитет, а то значи да Република Српска има добру позицију на међународном финансијском тржишту. То је признање које се не добија из политичких говора, већ из реалне процјене снаге једне економије. То може да смета опонентима, али од њих не постоји било какав приједлог на ову тему, већ само вербална критика. Република Српска је кроз своју историју много пута показала да је способна да иде напријед упркос сумњама и оспоравањима.

ЈАВНИ ДУГ

Што се тиче нивоа јавног дуга, међународно кредибилан индикатор задужења је однос дуга према бруто домаћем производу. У економији постоји једноставно правило - бројке увијек говоре више од политичких коментара. Све оне који критикују висину дуга Републике Српске, тај параметар демантује, јер и са овим задужењем, а према пројекцијама на крају 2026. године, он ће износити између 32 и 33 одсто. То је ниво који Републику Српску сврстава међу фискално стабилне економије.

То је чини благо задуженом у односу на све земље ЕУ, али и у односу на многе свјетске економије. Другим ријечима, Република Српска је далеко стабилнија него што то њени критичари желе да признају. Примјера ради, тај однос је у Њемачкој већ данас 71 одсто, у Великој Британији 114, у Француској 128, у Италији 151, у Шпанији 110 одсто, а процјене стручњака су да ће тај рацио расти у наредном периоду. У свијету у којем многе велике економије носе терет високог дуга, Република Српска показује фискалну дисциплину. Са друге стране, најнижу стопу дуга у односу на бруто домаћи производ имају Русија и то 25,5 одсто, Саудијска Арабија 32,1, Тајван 32,5, Ирска 36,5.

Што се тиче дуга по глави становника, он је у Републици Српској око 3.000 евра, док је просјечан дуг у земљама ЕУ много већи. То значи да Република Српска улази у будућност без терета који оптерећује многе развијене економије. Примјера ради: Њемачка 30.000 евра, Аустрија 44.000, Италија 47.000, Грчка 35.000, Словенија 21.000, Хрватска 13.000 евра. Ове бројке јасно показују да је фискални положај Републике Српске стабилан и одржив. Дакле, имамо низак ниво дуга по глави становника у односу на земље ЕУ, да не говоримо о другим земљама свијета. То је резултат одговорне политике која је у протеклим годинама чувала стабилност буџета и финансија Републике Српске.

КРИТИЧАРИ И РЕАЛНОСТ

Критичари ће казати да се ми не можемо поредити са њима, али подаци и повјерење инвеститора говоре другачије. На финансијским тржиштима нема мјеста за политичке утиске – тамо постоји само реална процјена вриједности и стабилности. Што се каматне стопе на међународном тржишту капитала тиче, у моменту продаје наших обвезница Велика Британија плаћа 3,8 одсто камату за двогодишње обвезнице, САД четири одсто на двогодишње обвезнице, Њемачка три.

Другим ријечима, цијели свијет се данас задужује и сви траже начине да очувају стабилност својих буџета. Готово је извјесно да ће каматна стопа и на њихове петогодишње обвезнице премашити пет одсто. Ми смо продали петогодишње обвезнице по каматној стопи од 6,25 одсто. У таквим глобалним околностима то је резултат који показује да Република Српска има кредибилитет на тржишту капитала. Када узмемо у обзир претходно наведено, та каматна стопа је добра. Важно је разумјети да тржишта не награђују политичке изјаве, него стабилност и одговорну економску политику. Наравно да бисмо ми вољели да је на нивоу каматних стопа Њемачке или САД, али то једноставно није могуће. Процјена стручњака је да ће капитал на међународном тржишту поскупјети и да ће каматне стопе и даље расти, јер су у директној корелацији са стопама инфлације.

Другим ријечима, Република Српска је ову емисију реализовала у тренутку када су глобална тржишта изузетно нестабилна. Било би добро да су нам опоненти и критичари понудили или нашли могућност да пласирамо обвезнице на некој другој берзи по цијени, на примјер, од пет одсто и на неки дужи рок. Али одговорна политика не заснива се на жељама, него на реалним могућностима. Наравно, много је лакше критиковати него понудити рјешење.

РАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА

И на крају, опет критичари постављају питање шта смо добили са овом емисијом? Добили смо много више од једне финансијске трансакције. Добили смо, прије свега, међународни кредибилитет, али и стабилност буџета у веома сложеној ситуацији у цијелом свијету. То је сигнал да Република Српска има своје мјесто на међународним финансијским тржиштима. Примјера ради, зарад буџетске стабилности, Њемачка ће се само у овој години задужити за 512 милијарди евра и повећаће расходе камата за 150 милијарди евра годишње. Ако се највеће европске економије задужују да би одржале стабилност, онда је јасно да Република Српска води потпуно рационалну економску политику. Словенија је отишла корак даље па је чак емитовала једну емисију обвезница у износу од преко 500 милиона евра на кинеској берзи у јуанима.

Државе се сналазе у овој ситуацији да одрже стабилност и ликвидност буџета која, у овој ситуацији, нема цијену. Управо зато је успјех Републике Српске на Лондонској берзи много више од финансијског догађаја - то је потврда стабилности, повјерења и снаге једне заједнице која је кроз историју научила да опстаје и побјеђује упркос изазовима. Република Српска је и овај пут показала оно што је показивала много пута до сада - да зна да стоји чврсто, да води одговорну политику и да иде напријед.

Лондонска берза је мјесто на којем нема политичких симпатија - тамо постоји само повјерење у стабилност и способност да се обавезе испуне. Република Српска је то повјерење добила. Они који годинама понављају да је Српска изолована данас се суочавају са једноставном чињеницом - капитал иде само тамо гдје постоји сигурност. А капитал је овога пута дошао у Републику Српску. У свијету у којем се велике државе боре да очувају стабилност својих финансија, Република Српска је показала да има снагу да буде дио глобалног финансијског тржишта. Зато овај успјех није само финансијски резултат - то је још једна потврда да Република Српска иде напријед, стабилна, одговорна и сигурна у своју будућност, закључује Додик у колумни за Глас Српске.