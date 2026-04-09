Минић: Васкрс је основа наше вјере и живљења

АТВ
09.04.2026 17:58

Саво Минић
Фото: АТВ

Поводом највећег хришћанског празника - Васкрса, премијер Валде Саво Минић упутио је честитку.

"Васкрс је основа наше вјере и живљења. У Празнику над празницима налазимо исходиште наш личне - хришћанске снаге. Реалност Васкрсења - побједе живота над смрћу бодри и савременог човјека, дајући му наду и снажећи га пред многобројним изазовима", навео је Минић.

Како додаје, у времену које носи своје изузетно бреме порука празника треба да буде присутњенија и оснаженија у срцима свих, а сљедствено томе и у односу са другима.

"Васкрс је основа наше вјере и живљења. У Празнику над празницима налазимо исходиште наш личне - хришћанске снаге. Реалност Васкрсења - побједе живота над смрћу бодри и савременог човјека, дајући му наду и снажећи га пред многобројним изазовима. Желећи да у миру, здрављу и радости дочекате и прославите Празник над празницима, Христово Васкрсење, поздрављам Вас сверадосним пасхалним поздравом. Христос васкрсе - ваистину Васкрсе", наводи се у честитки премијера Минића.

