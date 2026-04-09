Иран: Ормуски мореуз је отворен

АТВ
09.04.2026 17:46

Бродови плове кроз Арапски залив према Ормуском мореузу док сунце залази у Уједињеним Арапским Емиратима у понедјељак, 23. марта 2026.
Фото: Tanjug/AP

Замјеник министра спољних послова Ирана Саид Хатибзадех изјавио је данас да је Ормуски мореуз отворен, истичући да је Иран посвећен миру на Блиском истоку, али да остаје скептичан према "другој страни".

"Ормуски мореуз је отворен. Сваки цивилни брод може да прође уз смјернице иранских власти. То упутство је неопходно јер је, као дио овог рата, Иран минирао кључни пловни пут, а те мине су остале", рекао је он за ИТВ.

Како је навео, иранске власти имају мапе и прецизне локације за безбједан пролаз.

Контрола мореуза као кључни фактор кризе

Ирански ТВ канал наводи да је контрола над мореузом током рата изазвала глобалну енергетску и економску кризу, а ограничен пролазак бродова био је један од разлога због којих су Сједињене Америчке Државе пристале на преговоре.

Хатибзадех је нагласио да је отвореност мореуза највећа снага Ирана и кључ сваког примирја.

Упозорио је да би, уколико САД и Израел не пристану на кључне захтјеве Техерана, мореуз поново могао бити затворен.

"Пролаз је могућ само уз сагласност Ирана, колико год он био отворен. Свако ко комуницира са иранским властима има дозволу за пролазак", рекао је.

Либан као кључна тачка спора

Централни дио иранских захтјева односи се и на прекид ватре у Либану.

Нови талас израелских напада, у којима је погинуло 200 људи, довео је у питање 14-дневно примирје.

"Имам све разлоге да будем скептичан у погледу намјера друге стране, али видимо да Израелци крше услове. Тешко кршење се дешава управо сада у Либану, јуче је био масакр", рекао је Хатибзадех.

Критике Великој Британији

Замјеник министра спољних послова Ирана поручио је да британска влада треба да се "суочи са чињеницама", наводећи да је Велика Британија омогућила америчким бомбардерима Б-2 да изводе нападе на Иран из база РАФ-а.

"Бесмислено је да нека земља тврди да није дио рата, а истовремено пружа сву инфраструктуру за покретање офанзивних операција против друге земље", рекао је.

Лондон: Ријеч је о одбрамбеним операцијама

Влада Велике Британије инсистира да је дозвола САД да користе британске војне базе била искључиво у оквиру одбрамбених операција.

"Али у очима Иранаца, нема разлике између одбрамбених и офанзивних операција", закључио је ирански званичник, преноси Тан‌југ.

