Ормуски мореуз и даље блокиран: Стотине бродова усидрено у Персијском заливу

Аутор:

АТВ
09.04.2026 13:11

Хормушки мореуз
Фото: Google maps

Подаци "MarineTraffic" показују да промет бродова кроз Ормуски мореуз и даље остаје минималан, више од једног дана након што је амерички председник Доналд Трамп објавио двонедељно примирје између Сједињених Америчких Држава и Ирана.

Од четвртка ујутру, подаци су показали да су велике групе бродова и даље усидрене у Персијски залив.

Према ранијим подацима из система за праћење, више од 400 танкера, 34 танкера за ЛНГ и 19 ЛНГ пловила остаје у региону.

Огласили се Трамп и Револуционарна гарда

Трамп је раније у објави на "Truth Social" навео да ће Ормуски мореуз бити "отворен и безбједан".

Раније је Ирански Корпус исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) тврдио да је пловидба кроз овај пловни пут заустављена након израелског бомбардовања Либана, што је Техеран окарактерисао као кршење примирја.

Од проглашења примирја, мали број бродова је прошао кроз мореуз, укључујући грчки брод "NJ Earth" и либеријски брод "Daytona Beach". Прије рата, у просјеку је 107 теретних пловила дневно пролазило кроз Ормуски мореуз.

Када ће кренути бродови?

Стручњаци упозоравају да ће вјероватно проћи неко вријеме прије него што већи број бродова поново почне да пролази.

"Ово је ситуација у којој се углавном посматра и чека. Не може доћи до наглог изласка. Сваки брод мора добити посебну дозволу за пролазак кроз мореуз. Као резултат тога, питање је да ли ће предност имати државе Персијског залива, амерички бродови или неко други ко добије одобрење из Техерана", рекао је Сајмон Кеј, глобални директор реосигурања за NorthStandard.

Због нових тензија, цијена нафте је благо порасла, за око три одсто у односу на јуче када је објављено да је постигнут договор о двонедељном примирју. Ипак, и даље је испод 100 долара по барелу и креће се око 97 долара.

(Кликс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

