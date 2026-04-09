Трамп: Алијанса нам неће помоћи у случају потребе

Предсједник САД Доналд Трамп саопштио је након састанка са генералним секретаром НАТО савеза Марком Рутеом да Алијанса неће помоћи Америци ако јој помоћ буде потребна.
"НАТО није био ту када нам је био потребан и неће бити ту ако нам поново буде потребан. Сјетимо се Гренланда, тог великог, лоше вођеног, комада леда", објавио је Трамп на мрежи "Трут сошл".
Портпарол НАТО-а рекао је да су Руте и Трамп отворено разговарали у Бијелој кући о низу питања везаних за заједничку безбједност, преноси Срна.
