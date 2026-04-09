Трамп: Алијанса нам неће помоћи у случају потребе

Аутор:

АТВ
09.04.2026 08:44

Амерички предсједник Доналд Трамп
Фото: Tanjug / AP / Alex Brandon

Предсједник САД Доналд Трамп саопштио је након састанка са генералним секретаром НАТО савеза Марком Рутеом да Алијанса неће помоћи Америци ако јој помоћ буде потребна.

"НАТО није био ту када нам је био потребан и неће бити ту ако нам поново буде потребан. Сјетимо се Гренланда, тог великог, лоше вођеног, комада леда", објавио је Трамп на мрежи "Трут сошл".

Портпарол НАТО-а рекао је да су Руте и Трамп отворено разговарали у Бијелој кући о низу питања везаних за заједничку безбједност, преноси Срна.

Доналд Трамп

Америка

НАТО

