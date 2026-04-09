Американац признао осам убистава из 90-их: Откривен захваљујући ДНК траговима с коре пице

09.04.2026 06:56

Архитекта с Лонг Ајленда признао је у сриједу пред судом да је убио осам жена у нападима који датирају још из 1990-их, чиме је окончан дуго неразјашњени случај серијског убице који је годинама збуњивао истражитеље, све док ДНК докази нису довели до хапшења Рекса Хојермана 2023. године.

Хојерман (62) рекао је судији у Риверхеаду (Riverhead), у савезној држави Њујорк (New York), да је задавио жене, од којих је већина била у својим двадесетим годинама, те да је неке од њих раскомадао прије него што је њихова тијела одбацио умотана у вреће од јуте, саопштило је тужилаштво округа Сафолк (Suffolk). Био је оптужен за седам убистава почињених између 1993. и 2010. године, а суђење је било заказано за јесен. Током рочишта у сриједу признао је и осмо убиство које није било обухваћено оптужницом.

Очекује се да ће добити казну доживотног затвора без могућности условног отпуста када се у јуну поново појави пред судом, навели су тужиоци.

„Убиства на Гилго Бичу (Gilgo Beach)“ привукла су националну пажњу након што је полиција 2010. и 2011. године пронашла више људских остатака дуж изолованог дијела плаже Гилго, око 48 километара источно од Њујорка и недалеко од Хојермановог дома. Истрага, која годинама није успјела идентификовати осумњиченог, инспирисала је филмове и документарце. Истражитељи су успјели повезати Хојермана са случајем дијелом захваљујући ДНК траговима прикупљеним с коре пице коју је бацио док га је надзорни тим пратио на Менхетну (Manhattan).

Хојерманов адвокат Мајкл Браун (Michael Brown) рекао је новинарима након рочишта да је одлука његовог клијента да призна кривицу донесена како би се поштедјеле породице жртава, али и његова властита породица, проласка кроз суђење. Признање кривице укључује и договор о сарадњи с ФБИ-јевом јединицом за бихевиоралну анализу.

– Мислим да је ово данас, надам се, донијело одређени мир и затварање тог поглавља за чланове породица – рекао је Браун.

Серијски убица

Америка

признање

днк

хапшење

