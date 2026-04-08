Од сутра дозвољене посјете светим мјестима у Јерусалиму

Забрана посјета светим мјестима у Старом граду Јерусалима, уведена због опасности од ракетних напада, биће укинута сутра, саопштила је прес служба израелске полиције.
"Света мјеста у граду Јерусалиму биће поново отворена за посјетиоце и за молитву", наводи се у саопштењу.
Кошарка
Ефес прекинуо Партизанов низ у најтужнијем дану за црно-бијеле
Међу главним светим мјестима Јерусалима је Црква Светог гроба, гдје се на Велику суботу дочекује силазак Благодатног огња.
Раније, због строгих безбједносних ограничења, израелске власти и црквене вође су договориле да ће се церемонија у суботу, 11. априла, одржати само у присуству свештенства, без присуства ходочасника или медија.
Света мјеста у Јерусалиму, значајна за хришћане, Јевреје и муслимане, била су затворена за вјернике од почетка сукоба 28. фебруара усљед опасности од ракетних напада, с обзиром на то да Стари град нема склоништа.
Сцена
Жељко Митровић купио сарајевску телевизију
Дијелови ракета су у више наврата падали на свега неколико метара од Цркве Светог гроба, Западног зида и џамије Ал Акса.
