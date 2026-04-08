Logo
Large banner

Од сутра дозвољене посјете светим мјестима у Јерусалиму

Аутор:

АТВ
08.04.2026 22:12

Коментари:

0
Панорамски поглед на Јерусалим, главни град Израела.
Фото: Zeev Hazenfratz/Pexels

Забрана посјета светим мјестима у Старом граду Јерусалима, уведена због опасности од ракетних напада, биће укинута сутра, саопштила је прес служба израелске полиције.

"Света мјеста у граду Јерусалиму биће поново отворена за посјетиоце и за молитву", наводи се у саопштењу.

Košarka, lopta

Међу главним светим мјестима Јерусалима је Црква Светог гроба, гдје се на Велику суботу дочекује силазак Благодатног огња.

Раније, због строгих безбједносних ограничења, израелске власти и црквене вође су договориле да ће се церемонија у суботу, 11. априла, одржати само у присуству свештенства, без присуства ходочасника или медија.

Света мјеста у Јерусалиму, значајна за хришћане, Јевреје и муслимане, била су затворена за вјернике од почетка сукоба 28. фебруара усљед опасности од ракетних напада, с обзиром на то да Стари град нема склоништа.

Жељко Митровић

Дијелови ракета су у више наврата падали на свега неколико метара од Цркве Светог гроба, Западног зида и џамије Ал Акса.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Израел

Јерусалим

Црква Светог гроба

посјета

Благодатни огањ

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

08

14

07

54

07

48

07

46

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner