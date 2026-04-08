Нијемци открили истину о цијенама аута

08.04.2026 21:50

Аутомобил волан ручна кочница
Фото: Mike Bird/Pexels

Најновије истраживање њемачког АДАЦ-а показало је да купци у многим случајевима могу остварити значајне попусте, а у појединим примјерима уштеде прелазе и 10.000 евра.

Анализа се темељи на 112 анализираних куповина спроведених између краја јануара и средине фебруара 2026. године, а резултати јасно показују да коначна цијена увелике зависи о моделу, произвођачу и начину продаје.

Просјечан попуст код аутомобила с класичним моторима износио је око девет одсто, док су електрични модели били нешто повољнији с просјечним снижењем од 12 процената. Разлика између њих, међутим, није била толико велика колико се можда очекивало.

Код појединих модела уштеде су посебно изражене. Примјера ради, код BMW-a iX1 просјечан попуст достигао је чак 18.8 одсто, што значи више од 11.000 евра нижу цијену у односу на почетну.

С друге стране, постоје и модели код којих готово да нема простора за преговоре. Dacia Duster Hybrid 140 и LeapmotorТ03 нудили су минималне попусте - од нула до 1.3 одсто - а у неким случајевима купци су добијали тек додатну опрему умјесто ниже цијене.

Истраживање је показало и колико додатна опрема може утицати на коначну цијену. Тако су код Мерцедеса C 220d додатне опције повећале цијену за више од 13.000 евра, док су код MG ЗС Hybrid+ износиле тек неколико стотина евра.

Важну улогу игра и начин продаје. Примјера ради, Мерцедес-Бенз све више користи такозвани агенцијски модел, у којем трговци немају слободу формирања цијена. У таквим случајевима попусти су унапријед дефинисани - у овом истраживању износили су око седам одсто, без могућности додатног снижавања.

За купце то значи једно - цијена из каталога често је тек полазна тачка.

Стручњаци савјетују да се увијек упореди више понуда, јер разлике међу трговцима могу бити значајне. Такође, вриједи преговарати јер почетни попуст често није коначан. Додатну уштеду могуће је остварити и куповином возила са залихе, док се произвођачке акције често већ д‌јелимично урачунавају у оглашене цијене.

Закључак је јасан: ко се добро информише и преговара, може значајно смањити цијену новог аутомобила, наводи "Тпортал".

