Logo
Large banner

Пет навика због који се гојите: Неке немају везе са храном

Аутор:

АТВ
08.04.2026 21:42

Коментари:

0
Дјевојка у бијелој мајици сједи испред лаптопа и држи се за главу.
Фото: Pexels.com

Губљење тежине је тешко чак и када све радите како треба – не дозволите да ови не тако очигледни фактори поткопају ваше здравствене и фитнес циљеве.

Ово су 5 навика које тајно узрокују повећање тјелесне тежине, према ријечима стручњака.

Недостатак сна

Ако стално идете у кревет касније него што би требало и спавате мање од седам сати ноћу, могли бисте почети полако да добијате на тежини. Не само то, већа је вјероватноћа да ћете се гојити око стомака.

- Наши налази показују да је скраћени сан, чак и код младих, здравих и релативно мршавих особа, повезан са повећаним уносом калорија, врло малим повећањем тјелесне тежине и значајним повећањем накупљања масти у абдомену - каже др Виренд Сомерс, додајући да недовољан сан преусмјерава масноће у опаснији висцерални дио.

Да ли конзумирате више калорија него што мислите?

Ако нисте свјесни колико калорија уносите, могуће је да једете више него што мислите.

- Калоријски дефицит је покретач губитка тежине. Храна са више влакана и немасних протеина ће вас више заситити. Такође је у складу са дијететским смјерницама за промоцију здравља и биће лакше створити калоријски дефицит са овом врстом хране у поређењу са ултра-прерађеном храном - наглашава др Ниша Пател, медицински директор Програма за медицину гојазности и метаболичко здравље.

Пост није за свакога

Ако прескочите доручак и једете више за ручак и вечеру, нећете имати користи од поста. Интермитентни пост има многе здравствене користи, али оно што једете током периода оброка и даље је важно.

Пост може бити алат који помаже појединцима да смање унос калорија, јер на крају дана, управо смањење уноса калорија заправо подстиче губитак тежине. Важно је шта једемо током тог осмочасовног периода. Фокусирајте се на квалитет ваше исхране, савјетује др Пател.

Недостатак тренинга снаге

Аеробне вјежбе су, наравно, важне, али одржавање мишића је кључно за здравље и дугорочно сагоријевање масти. Ако градите мишиће, сагоријеваћете масти, чак и ако вам тежина остане иста или се чак мало повећа.

- Када имате више мишића, ваш метаболизам се убрзава и сагоријевате масти. И бићете здравији у цјелини, без обзира на то да ли ћете достићи своју циљану тежину - каже ендокринолог и специјалиста за гојазност Марцио Грибелер, за клинику у Кливленду.

Хронични стрес

Ако дозволите да се стрес неконтролисано гомила, то може значајно утицати на ваше напоре да изгубите тежину.

Веза између стреса и повећања телесне тежине је стварна. Ти повишени нивои кортизола који циркулишу кроз ваше тијело успоравају ваш метаболизам и подстичу вашу жељу за мастима и шећерима, наводи се у Кливлендској клиници.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

тјелесна тежина

Како скинути килограме

вишак килограма

мршављење

Храна

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner