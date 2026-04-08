Logo
Large banner

Ово су симптоми недостатка жељеза у крви: Препознајте их на вријеме

Аутор:

АТВ
08.04.2026 15:07

Коментари:

0
Мушкарац се држи за главу због умора.
Фото: pexels/Tima Miroshnichenko

Често се осјећате исцрпљено, безвољно, имате убрзан пулс или вам понестаје ваздуха чак и при најмањем напору? Могуће је да је ријеч о мањку жељеза у крви, проблему који посебно често погађа жене, нарочито током менструације, трудноће или усљед неуравнотежене прехране.

Недостатак жељеза може довести до сидеропеничне анемије, стања у којем организам нема довољно овог минерала за стварање хемоглобина кључне супстанце у црвеним крвним станицама која омогућава пренос кисика до свих дијелова тијела. Може се манифестирати кроз хронични умор, вртоглавицу, бљедило, ломљиве нокте, суву косу, осјећај хладноће, али и убрзан рад срца те отежано дисање. Код дјеце се понекад јавља и слаб апетит.

Симптоми се често развијају постепено и лако се приписују стресу или умору, због чега се недостатак жељеза зна занемарити. Управо зато је важно обратити пажњу на сигнале које тијело шаље и реагирати на вријеме.

Жељезо уносимо храном у два облика – хем жељезо, које долази из намирница животињског поријекла, и нехем жељезо из биљних извора. Иако се хем жељезо лакше апсорбира, правилним комбинирањем намирница могуће је значајно побољшати искориштавање оба облика.

Црвено месо попут говедине и јањетине, пилетина, риба и плодови мора, нарочито сардине, шкољке и шкампи, представљају богате изворе жељеза. Међу биљним намирницама посебно се истичу лећа, грах, соја и тофу, као и орашасти плодови и сјеменке попут индијских орашчића, пистација и сунцокретових сјеменки. Зелено лиснато поврће, попут шпината, кеља и блитве, сухо воће као што су марелице, смокве, грожђице и хурме те цјеловите житарце додатно доприносе уносу овог важног минерала.

Важно је знати и да одређене навике могу отежати апсорпцију жељеза. Кафа и чај, због садржаја танина, млијечни производи богати калцијумом, као и храна с високим удјелом фитата, попут сирових мекиња и непрерађених житарица, могу смањити његову искористивост ако се конзумирају уз оброк.

Повећање нивоа жељеза у крви захтијева стрпљење, правилну прехрану и свијест о свакодневним навикама, а у неким случајевима и додатке прехрани које је важно узимати искључиво уз савјет љекара. Не занемарујте симптоме које осјећате – здравље почиње равнотежом у тијелу, а жељезо је један од њених темеља.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

крв

здравље

жељезо у крви

Болест

умор

Коментари (0)
Large banner

