Скривени непријатељи у дому: Седам ствари које угрожавају здравље

Често мислимо да је наш дом сигурна оаза, али истина је да свакодневно долазимо у контакт са предметима који крију микроорганизме и алергене, спремне да нас "пошаљу у кревет".
Чак и ако се трудиш да водиш здрав живот, стари обичаји у одржавању дома могу бити тихи саботери твоје виталности.
Ево седам кључних ствари на које мораш обратити пажњу да би твој дом био сигурно уточиште, а не микробни рај.
Јастуци могу бити рај за гљивице и гриње које воле топлоту и влагу. Ако волиш да спаваш са влажном косом, посебно ако патиш од астме или проблема са синусима, боље то избјегавај. Бирај јастуке који се могу прати, редовно мијењај јастучнице барем једном седмично и редовно провјетравај спаваћу собу.
Теписи изгледају декоративно и удобно, али скупљају прашину, гриње и алергене. Редовно усисавање, укључујући и најмање кутке, као и чишћење играчка, даљинских, тастатура и квака, значајно смањује ризик од иритација и астме.
Стари модели усисивача често избацују више прашине него што уклоне. Рјешење? Улагање у модерни усисивач и редовно пражњење кесица.
Многа средства за чишћење садрже штетне супстанце које могу изазвати иритације или чак дугорочне здравствене проблеме. Умјесто тога, искористи природне савезнике – сирће, лимун и сода бикарбона чине чуда, а твој дом остаје здрав и освјежавајући.
Буђ воли влажне, тамне просторе – купатило, подрум, зидове без провјетравања. Контакт са њом може изазвати главобоље, мучнину, запушен нос и погоршати астму. Рјешење? Редовно чишћење тврдих површина и боља вентилација просторија.
Влажна подлога одмах послије туширања постаје магнет за бактерије и гљивице. Практично правило: пребриши се прије него станеш на простирку и редовно је пери барем два пута мјесечно.
Чак и пасивно пушење озбиљно угрожава здравље. Дим садржи преко 7.000 хемикалија, од којих је 70 канцерогено. Најбољи начин заштите: забрана пушења у дому, посебно када су прозори и врата затворени.
