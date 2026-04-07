Ово је најздравија врста рибе

Аутор:АТВ
Коментари:0
Риба је често на листи најздравијих намирница, али нису све врсте рибе подједнако добре за ваше здравље. Неке садрже корисне омега-3 масне киселине и друге хранљиве материје, док друге могу бити засићене живом и токсичним једињењима.
Према ријечима нутриционисткиње Мишел Раутенштајн, веома је важно бирати рибе које највише доприносе здрављу.
Ситна риба, али нутриционистички моћна! Сардине су један од најздравијих избора јер су:
– Богате омега-3 масним киселинама (ЕПА и ДХА)
– Добар извор калцијума – помаже здрављу костију
– Садрже витамин Д
Омега-3 масне киселине које се налазе у сардинама помажу у очувању здравља срца и мозга, док калцијум доприноси чврстини костију.
Лосос је међу најцењенијим рибама због:
– Високог садржаја омега-3 масних киселина
– Квалитетних протеина
– Противупалних својстава – користан код артритис, пише Нај Жена.
Редовно конзумирање лососа може помоћи у:
– Смањењу ризика од срчаних болести
– Регулацији крвног притиска
– Смањењу триглицерида
Студије показују да особе које често једу лосос имају мањи ризик од депресије и когнитивног пада.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму