Ово је најздравија врста рибе

АТВ
07.04.2026 18:28

Риба сардина у конзерви.
Фото: Karen Laårk Boshoff/Pexels

Риба је често на листи најздравијих намирница, али нису све врсте рибе подједнако добре за ваше здравље. Неке садрже корисне омега-3 масне киселине и друге хранљиве материје, док друге могу бити засићене живом и токсичним једињењима.

Према ријечима нутриционисткиње Мишел Раутенштајн, веома је важно бирати рибе које највише доприносе здрављу.

Сардина

Ситна риба, али нутриционистички моћна! Сардине су један од најздравијих избора јер су:

– Богате омега-3 масним киселинама (ЕПА и ДХА)

– Добар извор калцијума – помаже здрављу костију

– Садрже витамин Д

Омега-3 масне киселине које се налазе у сардинама помажу у очувању здравља срца и мозга, док калцијум доприноси чврстини костију.

Лосос – краљ здравих масноћа

Лосос је међу најцењенијим рибама због:

– Високог садржаја омега-3 масних киселина

– Квалитетних протеина

– Противупалних својстава – користан код артритис, пише Нај Жена.

Редовно конзумирање лососа може помоћи у:

– Смањењу ризика од срчаних болести

– Регулацији крвног притиска

– Смањењу триглицерида

Студије показују да особе које често једу лосос имају мањи ризик од депресије и когнитивног пада.

