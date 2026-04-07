Хрватска олакшава прелазак границе: Шта се све мијења

Аутор:АТВ
Коментари:0
Хрватска је већ увела европски сустав уласка и изласка (ЕЕС) на свим граничним прелазима, а нове технологије требале би додатно смањити гужве и чекања, посебно уочи туристичке сезоне.
Иако је ЕЕС ове седмице кренуо с пуном примјеном на нивоу Европске уније, за грађане Босне и Херцеговине то не доноси велике новости јер се систем у Хрватској већ примјењује 24 сата дневно.
Једна од кључних новости која би требала олакшати промет на границама је кориштење мобилних уређаја за узимање биометријских података.
Из Министарства унутрашњих послова Републике Хрватске истичу како се током највећих гужви ангажује додатни број полицијских службеника који већ на саобраћајним тракама прикупљају биометријске податке путника.
"На тај начин путници не морају излазити из возила, што значајно убрзава цијели поступак", наводе из МУП-а.
Уз то, уведене су посебне саобраћајне траке за регистрацију у ЕЕС систем те је реорганизован рад на граничним прелазима како би се чекања свела на минимум.
ЕЕС је нови информациони систем Европске уније који замјењује досадашње печатирање пасоша.
Приликом првог уласка у ЕУ, од држављана трећих земаља – укључујући и грађане БиХ – узимају се биометријски подаци (отисци прстију и фотографија лица). Ти се подаци похрањују и користе при сваком сљедећем преласку границе.
Код идућих прелазака идентитет се потврђује поређењем фотографије лица с постојећим подацима у систему, чиме се поступак додатно убрзава, преноси "љ портал".
На разини Европске уније већ су видљиви резултати примјене овог система.
Забиљежено је више од 45 милиона прелазака границе путем ЕЕС-а, а идентификовано је више од 600 особа које су представљале безбједносни ризик.
Осим тога, захваљујући биометријским подацима, знатно је олакшано откривање покушаја превара с идентитетом.
Увођењем нових технологија и додатном организацијом рада на границама, очекује се да ће овог љета чекања бити краћа, упркос повећаном саобраћају током туристичке сезоне.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
11 ч0
Регион
1 д0
Регион
1 д0
Регион
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму