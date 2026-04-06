Детаљи трагедије у Хрватској: "Ловац на тракторе" погинуо пунећи топ

Велика трагедија за наше мало мјесто. Тим је ријечима Дражен Шурбек, начелник општине Десинић, за Нову ТВ описао несрећу која се данас, 6. април у послијеподневним сатима догодила код дворца Велики Табор.
Током традиционалне манифестације која се организовала за Ускршњи понедјељак, смртно је страдао кубураш (55) након што је топ приликом пуњења случајно опалио.
Шурбек је рекао да је као начелник први пут учествовао у манифестацији која се одржава већ 12 година те да мјесто не памти овакву трагедију.
"Традиција кубураштва присутна је и у околици", објаснио је начелник.
Хитна помоћ стигла је на мјесто несреће након десетак минута, али нажалост, било је прекасно.
Начелник Шурбек рекао је да разматрају могућност проглашења Дана жалости те евентуално пооштравање безбједносних мјера на оваквим догађајима.
"У овим тренуцима тешко је уопште бирати ријечи и шта рећи", додао је, како преноси Нова ТВ.
Портал Загорје од очевидаца је незванично сазнао како је погинуо мушкарац који је пунио топ те је, у тренутку пуњења, топ изненада опалио те га усмртио на лицу мјеста.
Ријеч је о Срећку Јуричану, за којег пишу да је био познат као "ловац на тракторе", а о њему су писали још прије шест година.
Тада су га описали као страственог колекционара, ловца на старе тракторе, који је у својој колекцији имао 11 олдтајмер трактора, али и камион те низ старих пољопривредних машина.
Од Јуричана се на друштвеним мрежама опраштају бројни пријатељи и познаници, описујући га као веома доброг човјека.
