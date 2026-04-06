Logo
Large banner

Детаљи трагедије у Хрватској: "Ловац на тракторе" погинуо пунећи топ

Аутор:

АТВ
06.04.2026 21:29

Коментари:

0
Детаљи трагедије у Хрватској: "Ловац на тракторе" погинуо пунећи топ
Фото: Tanjug/Hina/Siniša Kalajdžija

Велика трагедија за наше мало мјесто. Тим је ријечима Дражен Шурбек, начелник општине Десинић, за Нову ТВ описао несрећу која се данас, 6. април у послијеподневним сатима догодила код дворца Велики Табор.

Током традиционалне манифестације која се организовала за Ускршњи понед‌јељак, смртно је страдао кубураш (55) након што је топ приликом пуњења случајно опалио.

Шурбек је рекао да је као начелник први пут учествовао у манифестацији која се одржава већ 12 година те да мјесто не памти овакву трагедију.

"Традиција кубураштва присутна је и у околици", објаснио је начелник.

Хитна помоћ стигла је на мјесто несреће након десетак минута, али нажалост, било је прекасно.

Начелник Шурбек рекао је да разматрају могућност проглашења Дана жалости те евентуално пооштравање безбједносних мјера на оваквим догађајима.

"У овим тренуцима тешко је уопште бирати ријечи и шта рећи", додао је, како преноси Нова ТВ.

Портал Загорје од очевидаца је незванично сазнао како је погинуо мушкарац који је пунио топ те је, у тренутку пуњења, топ изненада опалио те га усмртио на лицу мјеста.

Страствени колекционар

Ријеч је о Срећку Јуричану, за којег пишу да је био познат као "ловац на тракторе", а о њему су писали још прије шест година.

Тада су га описали као страственог колекционара, ловца на старе тракторе, који је у својој колекцији имао 11 олдтајмер трактора, али и камион те низ старих пољопривредних машина.

Од Јуричана се на друштвеним мрежама опраштају бројни пријатељи и познаници, описујући га као веома доброг човјека.

https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/kuburas-smrtno-stradao-na-tradicionalnoj-manifestaciji-u-velikom-taboru-istraga-u-tijeku---973130.html?itm_source=TopNews&itm_medium=Dnevnik&itm_campaign=Naslovnica

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

погинуо мушкарац

Хрватска

несрећа

детонација

пуцање из топа

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner