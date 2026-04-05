Креће 10. априла: Могуће одлагање примјене ЕЕС система у неким земљама

АТВ
05.04.2026 12:43

Фото: АМС РС

Директор Националне асоцијације туристичких агенција Србије Александар Сеничић изјавио је данас да пуна примјена, то јест 24-часовни режим ЕЕС система почиње од 10. априла.

To подразумијева да ћемо морати сваки пут да се региструјемо кроз тај систем, због правила боравка у ЕУ 90 дана у 180, као и да ће у наредном периоду бити неопходно више стрпљења и боља организација путовања.

Сеничић је рекао за Танјуг да су поједине земље ЕУ због тога изразиле забринутост јер ће се стварати гужве и да је Европска комисија одобрила да свака земља за себе може да донесе одлуку да суспендује систем на одређено време.

Правило боравка 90/180 дана значи да држављани земаља ван ЕУ, укључујући и Србију, могу без визе да бораве у Шенген зони максимално 90 дана у оквиру било ког периода од 180 дана.

Говорећи о томе шта значи пуна примјена ЕЕС система и да ли ће бити већих промјена, Сеничич каже да није много другачије у односу на оно што смо могли видјети на границама када је у питању дјелимична примјена овог система.

Истакао је да пуна примјена значи да ћемо морати кад год будемо прелазили границу да се региструјемо, како у одласку, тако и у повратку, што до сада није било обавезно.

Сеничић је навео да је до сада овај систем био само на већим граничним прелазима, док ће од 10. априла његова примена бити на свим.

Дуге колоне возила на граничним прелазима

Дуге су колоне возила на граничним прелазима на западу, сјеверозападу и сјеверу поручено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Посебно велике гужве су на граничним прелазима Градишка, Градина, Козарска Дубица, Костајница, Орашје и Велика Кладуша.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне. Од 02.12.2025. године гранични прелаз Каракај је отворен за све категорије возила.

На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.

