Креће 10. априла: Нова правила за прелаз границе доносе и здравствену провјеру

28.03.2026
За све грађане Србије који планирају путовање у земље Европске уније, 10. април 2026. године представља датум од којег више ништа неће бити исто.
Управо на Велики петак, када почиње ускршњи распуст и талас празничних путовања, ЕЕС систем (Entry/Exit System) почиње да ради у свом пуном капацитету – нон-стоп, од 00 до 24 часа.
Ово је тек први корак у великој промјени, јер се до краја године очекује и увођење ЕТИАС система, који доноси нешто о чему се до сада мало говорило: обавезне аутоматске здравствене провјере свих путника.
Док је до сада ЕЕС систем радио повремено и тестно, од 10. априла он постаје стална реалност. Сваки путник ће при уласку у ЕУ морати да прође кроз биометријску контролу (узимање отисака прстију и фотографисање лица). Рад у пуном капацитету значи да више нема "гледања кроз прсте" због гужви – систем ће билежити сваки улазак и излазак без прекида.
Након што се навикнемо на ЕЕС, крајем 2026. године стиже ЕТИАС, онлајн одобрење које ће коштати 20 евра. Међутим, кључна новина је дигитални здравствени скрининг. Приликом попуњавања онлајн пријаве, систем ће аутоматски анализирати ваше податке у сврху раног откривања епидемијских ризика.
Систем неће тражити вашу историју болести, већ провјерава индикаторе ризика повезани са међународним здравственим алармима. Путници ће бити испитани о претходним боравцима у подручјима захваћеним епидемијама или нестабилношћу, а алгоритам упоређује ваше податке са базама података Европске комисије и свјетским здравственим упозорењима.
Већина путника ће одобрење добити за пар минута, али ако систем "флегује" (обиљежи) вашу пријаву као ризичну, слиједи ручни преглед националних власти. Нетачно унијети подаци или покушај прикривања боравка у ризичним зонама могу довести до тренутног одбијања пријаве. Чак и са ЕТИАС одобрењем, коначну ријеч на граници и даље има гранична полиција.
С обзиром на то да правила постају строжа, стручњаци савјетују три кључна корака: Пријавите се прије куповине карте, не чекајте посљедњи тренутак за ЕТИАС пријаву. Друга ствар је да свако слово мора бити као у пасошу.
Пратите здравствене билтене. Ако се у неком региону прогласи епидемија, правила уласка се могу промијенити преко ноћи.
Без ЕЕС-а од 10. априла, а касније и без ЕТИАС папира који укључује здравствену провјеру, улазак у 30 земаља Европе биће практично немогућ, преноси Телеграф.
