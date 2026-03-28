Мјесецима се храбро борила: Преминула мала Ема (6)

28.03.2026
Дјевојчица Ема Медвеђ (6) из Кисача, која се мјесецима храбро борила против тумора на мозгу, нажалост је преминула.
Њена лавовска борба ујединила је Србију, али њено малено тијело није успјело да побиједи тешку болест, пише Курир.
Мала Ема је све до средине јуна прошле године живјела једно безбрижно и срећно детињство. Међутим, све се променило када је почело упорно повраћање. Иако се испрва чинило и вјеровало да је у питању само пролазни вирус, породица се убрзо суочила са најстрашнијим вијестима — дјевојчици је дијагностикован тумор на мозгу.
Од тог тренутка кренула је претешка борба за живот овог дјетета. Ема је подвргнута тешкој, вишесатној операцији. Иако је показала невјероватну снагу, болест је, нажалост, била јача, а њено уморно тијело није издржало.
Суграђани се опраштају од дјевојчице, а потресна порука објављена на „Фејсбук# страници "Степановићево" слама срца.
"Са неизмерним болом и тугом опраштамо се од мале Еме Медвеђ, која је након дуге и претешке борбе склопила своје уморене очи. Овај мали анђео, који је својом храброшћу ујединио срца многих, отишао је на неко боље место где више нема боли. Њена борба била је симбол снаге, а њен одлазак оставља тишину коју је тешко описати речима. Породици упућујемо најдубље саучешће, делећи са њима тугу коју само небо разуме. Нека почива у миру, међу Анђелима где и припада", наводи се у објави.
