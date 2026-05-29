Најбоље се љубе: Хороскопски знакови чији су пољупци незаборавни

Аутор:АТВ
Коментари:1
Пољубац је много више од обичног додира усана. Он садржи емоције, привлачност, нежност и начин да некоме покажемо оно што често не можемо изразити ријечима. Астрологија је дуго проучавала различите карактеристике хороскопских знакова, укључујући и њихов приступ романтици.
Док неки знаци изражавају љубав ријечима, други су познати по томе што своја осјећања највише откривају кроз пољупце.
Иако свака особа носи јединствену енергију, астролози верују да се међу дванаест знакова посебно истичу три, чији пољупци остављају снажан утисак и дуго остају у сећању.
Када је у питању страст, мало који знак може да се пореди са Шкорпијом. Шкорпије су познате по својим интензивним емоцијама и снажној привлачности коју често осјећају према другима. Њихови пољупци ријетко су површни или лежерни – испуњавају их осјећањима и енергијом које је тешко заборавити.
Шкорпије се не задовољавају формалностима или половичним емоцијама. Када пољубе некога, желе да створе тренутак који ће оставити траг. Управо због те дубине и изражене осјетљивости многи их сматрају једним од најпривлачнијих знакова Зодијака.
Биком влада Венера, планета љубави, лепоте и задовољства. Није изненађење што је често међу астролошким фаворитима када је у питању романтика. Бикови уживају у њежности, додиру и блискости и знају како да створе осјећај сигурности и топлине.
Њихови пољупци нису изненадни нити исхитрени. Воле да уживају у сваком тренутку и да се потпуно посвете особи која им је важна. Управо та комбинација њежности, пажње и искрене наклоности чини њихове пољупце посебним. Многи ће рећи да се са Биком пољубац осјећа као природни продужетак дубоке емоционалне везе.
Рибе су међу највећим романтицима зодијака. Њихова маштовита природа и богат унутрашњи свијет често се одражавају на њихове љубавне везе. За њих, пољубац није само израз привлачности већ и начин повезивања на емотивном нивоу.
Људи рођени у овом знаку уносе нежност, топлину и осјећај блискости у вођење љубави. Њихови пољупци често дјелују спонтано и искрено, као да долазе директно из срца. Зато остављају утисак посебности и чине да се друга особа осјећа вољено и цјењено.
(индекс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
8 ч0
Занимљивости
13 ч0
Занимљивости
16 ч0
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
8 ч0
Занимљивости
11 ч0
Занимљивости
13 ч0
Најновије
22
57
22
40
22
39
22
35
22
23
Тренутно на програму