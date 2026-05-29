Хороскоп за 29. мај: Овај знак данас доноси пресудну одлуку

Дневни хороскоп за 29. мај – посао, љубав и здравље.

Ован

Посао: Данас брзо реагујете и то вам доноси предност. Љубав: Партнер жели више пажње него претходних дана. Здравље: Могућ мањак енергије у вечерњим сатима.

Бик

Посао: Финансијска тема долази у први план и тражи опрез. Љубав: Прија вам стабилност, али неко покушава да вас избаци из рутине. Здравље: Потребно вам је више одмора.

Близанци

Посао: Комуникација вам данас отвара нова врата. Љубав: Занимљив сусрет може прерасти у нешто више. Здравље: Могућа напетост због превише обавеза.

Рак

Посао: Завршавате нешто што вам је дуго стварало притисак. Љубав: Емотивни разговор доноси олакшање. Здравље: Потребно вам је више сна.

Лав

Посао: Данас добијате потврду да се труд исплатио. Љубав: Привлачите пажњу гдје год да се појавите. Здравље: Енергија је појачана.

Дјевица

Посао: Фокусирани сте на детаље које други не примјећују. Љубав: Данас вам више прија мир него велика окупљања. Здравље: Обратите пажњу на исхрану.

Вага

Посао: Један разговор може промијенити ток ваших планова. Љубав: Неочекивана порука вам поправља расположење. Здравље: Потребно вам је више баланса.

Шкорпија

Посао: Дан је интензиван и тражи брзе одлуке. Љубав: Страсти су наглашене, али не улазите у расправе. Здравље: Могућа исцрпљеност због стреса.

Стријелац

Посао: Размишљате о новом правцу или сарадњи. Љубав: Искрен разговор рјешава неспоразум. Здравље: Пријаће вам физичка активност.

Јарац

Посао: Данас завршавате важну обавезу и осјећате олакшање. Љубав: Партнер очекује више разумијевања. Здравље: Успорите темпо и одморите.

Водолија

Посао: Креативна идеја може вам донијети добар резултат. Љубав: Један контакт изненада буди емоције. Здравље: Више боравите на свјежем ваздуху.

Рибе

Посао: Интуиција вам помаже да донесете добру одлуку. Љубав: Могуће је ново познанство преко пријатеља. Здравље: Осјетљивост и умор су појачани.

