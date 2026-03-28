Једна особа погинула на брзој цести Бањалука-Лакташи

Аутор: АТВ
28.03.2026
19:25
Једна особа погинула је на брзом путу између Бањалуке и Лакташа, незванично сазнаје АТВ.
Полицијска управа Бањалука потврдила је да се удес догодио, али до завршетка увиђаја нису могли да дају више детаља.
"Данас око 17 часова на дијелу магистралног пута Бањалука - Лакташи у мјесту Новаковићи догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовало путничко возило марке Ауди", саопштено је из ПУ Бањалука.
Брза цеста Бањалука-Лакташи, на дијелу од камере у Залужанима и даље је затворена.
На лицу мјеста се налази дежурни тужилац и увиђај је у току.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
