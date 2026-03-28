Мушкарац тешко повријеђен приликом превртања аутомобила

АТВ
28.03.2026
12:50
На магистралном путу М16.2, на дионици Прозор/Рама – Јабланица, јутрос око 08:40 сати догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој је једна особа задобила тешке тјелесне повреде.
Према информацијама из МУП Херцеговачко-неретванског кантона, до несреће је дошло усљед превртања путничког возила марке Форд Фиеста, из за сада неутврђених разлога.
У возилу су се налазиле двије особе, а једна од њих, рођена 2004. године из Прозора/Раме, задобила је тешке тјелесне повреде. Повријеђена особа је након указане прве помоћи хитно превезена у Свеучилишну клиничку болницу Мостар ради даљњег лијечења.
На мјесту несреће интервенисали су припадници полиције и хитне помоћи, а саобраћај на овој дионици био је отежан током трајања увиђаја.
– Несрећа је пријављена јутрос, а околности под којима је дошло до превртања возила још се утврђују – потврдила је портпаролка МУП-а ХНК Илијана Милош за Црну Хронику.
Више информација очекује се након завршетка истраге.
