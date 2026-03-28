Драма у БиХ: Више породица одсјечено од свијета

АТВ

28.03.2026

12:36

Заметена села у БиХ
Више од 8 породица у селима Даштанско и Вишњици налази се у тешкој ситуацији – без струје и воде, а телефонске линије су у прекиду.

Међу угроженима су старије особе, болесни и дјеца, који су тренутно потпуно одсјечени од остатка насеља, пише "Црна хроника".

Мјештани апелују на надлежне службе да хитно реагују и пруже помоћ!

Подсјећамо снијег који је захватио већи дио Босне и Херцеговине изазвао је озбиљне проблеме у саобраћају, али и додатно отежао живот грађанима, посебно онима који живе у удаљеним и руралним подручјима.

Због сњежних падавина и ниских температура, бројне саобраћајнице су отежано проходне, док су на појединим дионицама забиљежени застоји, одрони и потпуне обуставе саобраћаја. Возачи се суочавају с клизавим коловозима и смањеном видљивошћу, а надлежне службе апелују на максималан опрез и обавезну зимску опрему.

Ипак, најтежа ситуација забиљежена је у селима и мањим насељима ван већих градова, гдје су поједине породице остале готово одсјечене од свијета. Због снијега и непроходних путева, отежан је приступ основним животним потрепштинама, а додатни проблем представља и нестанак електричне енергије и телефонског сигнала.

Посебно су угрожени старији и болесни грађани, као и породице с малом дјецом, који се налазе у изолацији и без могућности брзог доласка до медицинске помоћи.

Мјештани из више крајева апелују на надлежне службе да хитно реагују и осигурају проходност путева, као и основне услове за живот.

Надлежне институције најављују интензивирање рада на терену, али упозоравају да ће временске прилике и даље отежавати санацију стања.

Грађанима се савјетује да без пријеке потребе не крећу на пут, те да прате упуте надлежних служби, док се ситуација на терену не стабилизује.

