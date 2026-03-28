Раније него прије: Ево када тачно помјерамо казаљке

Љетно рачунање времена у 2026. години почиње у ноћи са суботе на недјељу, 29. марта, када ће казаљке на сату бити помјерене унапријед.
Тачније - са 2 сата биће помјерене на 3 сата. То значи да ћемо изгубити један сат сна, али ће дани постати дужи.
Друштво
Објављена мапа: Ови дијелови БиХ су у највећој опасности
За разлику од прошле године, када је помјерање сата било 30. марта, ове године долази дан раније.
Разлог је једноставан: љетно рачунање времена увијек почиње посљедње недјеље у марту, а како се распоред дана у седмици мијења сваке године, мијења се и тачан датум.
Тако посљедња недјеља може пасти на 29, 30. или 31. март, а у 2026. години то је управо 29. март.
Постоји једноставан начин како запамтити правило: у марту сат помјерамо унапријед, а у октобру уназад. У пракси то значи да у прољеће "губимо" сат сна, док га на јесен поново "добијамо".
Свијет
Рат на Блиском истоку се управо проширио
Иако се годинама говори о могућем укидању сезонског помјерања времена у Еуропи, то правило и даље остаје на снази. Грађани ће се тако и ове године морати прилагодити промјени, уз нешто краћи сан - али и дуже, свјетлије дане.
