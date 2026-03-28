Раније него прије: Ево када тачно помјерамо казаљке

Аутор:

АТВ

28.03.2026

09:28

Коментари:

0
Љетно рачунање времена у 2026. години почиње у ноћи са суботе на недјељу, 29. марта, када ће казаљке на сату бити помјерене унапријед.

Тачније - са 2 сата биће помјерене на 3 сата. То значи да ћемо изгубити један сат сна, али ће дани постати дужи.

balkan pixabay ilustracija

Друштво

Објављена мапа: Ови дијелови БиХ су у највећој опасности

За разлику од прошле године, када је помјерање сата било 30. марта, ове године долази дан раније.

Разлог је једноставан: љетно рачунање времена увијек почиње посљедње недјеље у марту, а како се распоред дана у седмици мијења сваке године, мијења се и тачан датум.

Тако посљедња недјеља може пасти на 29, 30. или 31. март, а у 2026. години то је управо 29. март.

Постоји једноставан начин како запамтити правило: у марту сат помјерамо унапријед, а у октобру уназад. У пракси то значи да у прољеће "губимо" сат сна, док га на јесен поново "добијамо".

Напад на Израел

Свијет

Рат на Блиском истоку се управо проширио

Иако се годинама говори о могућем укидању сезонског помјерања времена у Еуропи, то правило и даље остаје на снази. Грађани ће се тако и ове године морати прилагодити промјени, уз нешто краћи сан - али и дуже, свјетлије дане.

Више из рубрике

Објављена мапа: Ови дијелови БиХ су у највећој опасности

Друштво

Објављена мапа: Ови дијелови БиХ су у највећој опасности

2 ч

0
Снијег отежава саобраћај

Друштво

Снијег и даље прави проблеме: Прекид саобраћаја на неким дионицама

4 ч

0
И данас падавине - негдје снијег, негдје киша

Друштво

И данас падавине - негдје снијег, негдје киша

4 ч

0
Данас славимо свеца чије име значи љубав

Друштво

Данас славимо свеца чије име значи љубав

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

11

Приколица камиона се преврнула од силовитог удара вјетра

12

04

Полиција на прелазу заплијенила 21 килограм марихуане

12

02

Огласила се Цивилна заштита Српске: Ево гдје су највећи проблеми

11

58

Амиџић: Интерес инвеститора екстерна потврда финансијске позиције Српске

11

57

На граничном прелазу забрањен саобраћај шлеперима и теретњацима са приколицом

