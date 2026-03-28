Снијег и даље прави проблеме: Прекид саобраћаја на неким дионицама

Аутор:

АТВ

28.03.2026

08:11

Снијег отежава саобраћај
Због снијега на коловозу, у прекиду је одвијање саобраћаја за теретна моторна возила на магистралним путевима Сарајево-Рогатица, преко Романије и Власеница-Хан Пијесак преко превоја Хан Поглед, саопштио је Ауто-мото савез (АМС) Републике Српске.

У прекиду је и саобраћај на регионалном путу Угљевик-Лопаре, на дионици Тобут-Вукосавци, код каменолома, због већег одрона.

Због излијевања воде на коловоз, у прекиду је одвијање саобраћаја на путу Тутњевац-Бобетино Брдо.

Излијевања ријеке Домане прекинуло се одвијање саобраћаја на локалном путу између Доње и Горње Крћине, општина Угљевик.

И данас падавине - негдје снијег, негдје киша

И на осталим путевима у Републици Српској и Федерацији БиХ (ФБиХ) саобраћај се одвија отежано или успорено.

Из АМС-а возачима пажњу скрећу на дионице у вишим предјелима и преко планинских превоја, гдје на коловозу има снијега, а посебно Бањалука-Мркоњић Град, преко Мањаче и Бањалука-Кнежево.

Поред одрона, возаче упозоравају и на опасност од обрушавања дрвећа или грана на коловоз. Због свега наведеног, неопходна је максимално опрезна вожња, уз обавезно посједовање зимске опреме.

На магистралном путу Шамац-Гребница у току је санација пружног прелаза због чега је обустављен саобраћај за сва возила, осим за возила локалног становништва као и за возила хитних служби и ватрогасаца.

Алтернативни пут за сва моторна возила је Црквина-Градачац-Обудовац, односно регионални путни правци Црквина-Леденице и Обудовац-Трамошница. Као краће алтернативне правце, аутомобили могу да користе и локалне путеве на подручју општине Шамац, који иду преко Горњих Хасића и Тишине. Предвиђено је да радови трају до 30. марта.

На снази је потпуна обустава саобраћаја за сва возила преко моста на магистралном путу Добро Поље-Миљевина. Алтернативни правац за возила до три и по је регионални пут Добро Поље-Јажићи-Миљевина.

Усљед оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком. Саобраћај регулише привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту се забрањује саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.

Због радова, измјене у саобраћају су на путним правцима Ламовита-Ивањска, Брод на Дрини /Фоча/-Хум /Шћепан Поље/, Добро Поље-Миљевина, Србац-Дервента, Ламовита-Ивањска, као и Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака, гдје се вози успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута.

Измјене у саобраћају су и на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој због уређења раздјелног појаса за период 2025. и 2026. године, као и на мјестима изградње ауто-пута коридор Пет це код Добоја.

На регионалном путу Руданка-Станари, преко превоја Љескове воде саобраћај се за путничка возила одвија успорено, а теретна се преусмјеравају на алтернативни правац преко Јелаха.

Измијењен је режим у одвијању саобраћаја због постављања расвјете у тунелима на магистралном путу Бродар-Вишеград и Међеђа-Бродар.

На магистралном путу Љубогошта-Сумбуловац-Подроманија због минерско-бушачких радова у каменолому "Рогоушић" долазиће до повремене обуставе саобраћаја од 12.00 до 16.00 часова радним данима и суботом.

Једном траком због активираних клизишта вози се и регионалним путем Укрина-Горња Вијака.

У ФБиХ због попријечених возила, обустављен је саобраћај на планинском превоју Копривница, на магистралном путу Бугојно-Купрес.

Због отежаних услова за вожњу на магистралном путу Кључ-Босански Петровац-Бихаћ и Босански Петровац-Дрвар на снази је забрана саобраћаја за возила преко 7,5 тона.

У току је изградња букобрана на дионици ауто-пута Сарајево сјевер-Подлугови, због чега је саобраћај преусмјерен у претицајну траку, а у току су и радови на дионици Сарајево запад-Лепеница у зони петље Лепеница и тунела Игман, па се саобраћај се одвија двосмјерно, десном траком.

Једном траком вози се на магистралном путу Томиславград-Присоје, због радова.

На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до три и по тоне, док је за возила изнад дозвољене масе и даље обустављен.

Када је ријеч о граничним прелазима, задржавања нису дужа од 30 минута.

Отворени су гранични прелаз Брчко за путничка возила до три и по тоне и гранични прелаз Каракај за све категорије возила, док је на Шепку још на снази забрана саобраћаја за сва теретна возила.

