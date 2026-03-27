Овако сада изгледа табела Евролиге након праза Звезде

27.03.2026

Овако сада изгледа табела Евролиге након праза Звезде
Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Дупли програм у Евролиги за вјечите ривале донио нам је све што волимо да видимо, лијепе потезе, драму, али на крају су вјечити ипак имали половичан учинак.

Црвена звезда је у битнијем дуелу због позиције на табели поражена у гостима Барселони 92:88, док је Партизан био бољи од Валенсије код куће послије два продужетка 110:104.

Црвено-бијели су на гостовању у Блауграни успјели да изнуде продужетак, али не и тотални преокрет. Дјеловало је да ће то домаћин ријешити послије 40 минута, али је Батлер везао пет поена и одвео меч у додатних пет минута.

Тамо је ипак рано направљена разлика од два посједа, пропуштена прилика за егал и искусни Каталонци су дошли до скора 20-14 и претекли Звезду, која сада има 19-15.

Црвено-бијели су сада десети на табели са скором 19-15, колико има и Монако изнад њих, али је битно рећи да су Кнежеви тренутно само изнад ривала, док се сезона не заврши, али објективно је српски клуб у предности због бољег међусобног скора.

Изнад су Жалгирис, Панатинаикос и Барселона са 20-14 од шестог до осмог мјеста, а близу је и пети Хапоел, након пораза од Басконије са скором 20-13. Биће велике борбе за шесто мјесто до краја, Звезда сада није у добром положају.

Када је врх табеле у питању, Фенербахче је лидер са 23-11, Олимпијакос и Реал слиједе са по 22-12, а Валенсија је на четвртом мјесту са 21-13.

Стријепи ипак Звезда од Макабија, који са утакмицом мање има учинак од 17-16 на 11. мјесту, испод зоне плеј-ина. Дубаи и Милано следе са по 17-17 на 12. и 13. позицији, а слиједе Бајерн и коначно Партизан са по 14-20. Црно-бијели су везали пет тријумфа и поправили блед утисак у овој кампањи.

Сјајном игром вратио се тим Ђоана Пењароје у окршај против "слијепих мишева", који тону ка плеј-ин зони, иако су у добром положају и даље.

Виртус, Париз, Ефес, Басконија и Асвел комплетирају табелу од 16. до 20. мјеста...

Овако сада изгледа табела Евролиге након праза Звезде

