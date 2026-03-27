Снијег угасио струју за 50.000 грађана БиХ

27.03.2026

23:39

Због интензивних сњежних падавина и озбиљних оштећења електроенергетске инфраструктуре, око 50.000 корисника у Унско-санском кантону остало је без напајања електричном енергијом, а најтежа је ситуација у Бихаћу и Цазину.

Велика количина мокрог и тешког снијега довела је до екстремног оптерећења електроенергетске инфраструктуре, што је узроковало механичка оштећења и кварове на преносним и дистрибутивним далеководима.

Пуцање стубова и кварови на далеководима

Из Подружнице "Електродистрибуције" Бихаћ наводе да је усљед тежине снијега дошло до пуцања бетонских и жељезних стубова, што додатно илуструје размјере штете на мрежи. Кварове је узроковало и падање дрвећа и грана на водове, преноси Срна.

Напомињу да су Босанска Крупа, Бужим и Велика Кладуша тренутно без напајања електричном енергијом због кварова на електропреносној мрежи која није у директној надлежности "Електропривреде БиХ".

Напајање дијела Бихаћа је дјелимично стабилизовано.

На терену је 26 екипа које непрекидно раде на санацији кварова и успостављању напајања, а приоритет је отклањање проблема на главним далеководима и у најугроженијим подручјима.

Процјењује се да ће највећи број кварова на дистрибутивној мрежи бити саниран вечерас, а да ће дио радова бити настављен и сутра. "

