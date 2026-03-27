Облине падавине и талас захлађења: До када ће трајати временске непогоде?

Аутор:АТВ
27.03.2026
20:48
Обилне сњежне падавине и нови талас захлађења у протеклом периоду су створиле велике проблеме широм земље, а посебно у вишим планинским предјелима.
Саобраћај се на већини путних праваца одвија успорено. Из Путева Републике Српске истакли су да зимска служба дјелује до 15. марта, али да су унапријед били припремљени на све околности те да је њихова служба данас на свим путевима.
"Свима је познато да планом зимске службе, зимске службе дјелују до 15. марта. Међутим ми смо превентивно, усљед најављених сњежних падавина, опет напаковали своје камионе са грталицама, и ево данас они се налазе у првом степену приправности", каже Срђан Јолић, руководилац Одјељења за редовно одржавање путева у Јавном предузећу "Путеви Републике Српске".
Посебну пажњу су скренули свим возачима на путевима западног дијела Републике Српске, који се крећу према општинама Кнежево и Мркоњић град. Из "Романија путева" кажу да су екипе на терену са комплетном механизацијом и да су сви путеви у Сарајевско-романијској регији проходни.
"У Бањалучком насељу Ада огромне водене површине праве велике проблеме мјештанима тог насеља, који истичу да су безуспјешно покушавали добити Одјељење за инспекцијске послове у надлежности Градске управе. У Бањалуци је јутрос од тежине снијега пало и дрво које је оштетило два аутомобила", каже Николина Чворо, замјеник управника редовног зимског одржавања "Романија путеви".
Док грађани незадовољни ситуацијом у граду тврде да је локална администрација и овај пут изненађена. Ситуација на магистралним путевима је под контролом.
Свим грађанима и возачима препоручује се максималан опрез у саобраћају и прилагођавање брзине условима на путевима. Зимска опрема је и даље обавезна. Иако су по закону зимске гуме обавезне до 1. априла, с обзиром на временске услове, возачи не би требало да журе са њиховом замјеном чак ни када тај датум прође.
