АТВ

27.03.2026

17:52

У понедјељак почиње Цвјетна недјеља: Један обичај се посебно односи на жене које желе да затрудне

У понедјељак улазимо у шесту седмицу Васкршњег поста – Цвјетну недјељу, која по значају и симболици заузима посебно мјесто у православном календару.

Цвјетна недјеља носи дубоко духовно значење, јер нас уводи у најсветији дио поста – Страсну седмицу, када се обиљежавају дани Христовог страдања пред Васкрс.

Шта је Цвјетна недјеља?

Цвјетна недјеља или Недјеља Цвијети слави се у знак сјећања на Христов свечани улазак у Јерусалим, када су га народ и дјеца дочекали машући гранчицама палми, цвијећем и поклицима: "Осана Сину Давидовом!" У нашим крајевима вјерници тог дана у цркву доносе гранчице врбе, које симболично замјењују палмине, а које се освећују и чувају у домовима током цијеле године – као благослов и заштита.

Обичаји и вјеровања за Цвјетну недјељу

Како славимо побједоносни улазак Исуса Христа у Јерусалим, вјерује се да овај догађај доноси мир и благостање, како духовно, тако и материјално.

У неким крајевима вјерује се да гранчице врбе доносе добро здравље, а жене које желе да затрудне надају се да ће им освећене гранчице помоћи да остваре своју жељу. Због тога су их често носиле са собом или их стављале под јастук.

Цвјетна недјеља је сматрана и даном за нови почетак. Вјеровало се да је то тренутак када нови послови и планови могу бити успјешни, јер улазак Христа у Јерусалим означава почетак нечега великог и светог.

Иако је Цвјетна недјеља празник радости и свечаности, она није изузетак од поста, већ се поштује уз олакшану исхрану – дозвољена је риба. Ово правило важи и за Лазареву суботу, дан прије Цвијети, када се такође дозвољава конзумација рибе, вина и уља, што је уједно и прва олакшица послије дугих пет седмица строгог поста.

Зато сви који посте треба да обрате пажњу: иако се празник дочекује радосно, он и даље припада посту, па се трпеза мора ускладити с правилима.

На Цвијети је обичај да се дјеца и одрасли ките цвијећем и гранчицама, да се уноси врбово грање у кућу, често и ставља за икону. Вјерује се да оно чува дом од болести и несреће. Такође, овај празник симболизује побједоносни улазак добра над злом, живота над смрћу – као увод у Васкрсење.

У духовном смислу, Цвјетна недјеља нас позива на прочишћење мисли, смирење, милост и покајање, као припрему за најважнији хришћански празник – Васкрс.

