Агент Тајне службе упуцао сам себе док је био на задатку

27.03.2026
Агент Тајне службе, задужен за обезбјеђење Џил Бајден, случајно је упуцао себе у ногу док је био на дужности на аеродрому у Филаделфији.
До инцидента је дошло у петак око 8.30 ујутру, док је агент био ангажован на задатку заштите Бајденове, саопштио је портпарол Тајне службе.
Филмска прича из болнице: Анђела и Антонио се упознали на лијечењу, на крају се вјенчали
Агент је задобио повреду која није опасна по живот, након онога што је федерална агенција описала као "неопрезно руковања службеним оружјем".
Бајденова у том тренутку није била присутна, нити су њене активности биле поремећене овим инцидентом, додао је портпарол.
Полицајац се тренутно налази на процјени у оближњој болници и у стабилном је стању. Није било других повријеђених.
"Канцеларија за професионалну одговорност Тајне службе испитаће све чињенице и околности овог догађаја", рекао је портпарол Тајне службе Нејт Херинг.
"Захвални смо нашим партнерима из полиције и служби јавне безбједности који су пружили медицинску помоћ, додаје се.
Хитна и полиција на терену: Нови удес у БиХ
Према прелиминарним извјештајима, агент је случајно опалио из свог оружја док се налазио у необиљеженом возилу марке "Шерволе СУВ", у близини приступне тачке 1 "ПИА Веј" и зграде Пенсилванија тавер.
Полиција је обезбиједила подручје испред терминала Ц на Међународном аеродрому у Филаделфији, код шалтера Американ Ерлајнса, преноси KYW Радио.
Полицајци су виђени како окружују црни Шеви Субурбан унутар обезбјеђеног простора. Пртљажник возила и предња десна врата били су отворени.
На лице мјеста стигла је и медицинска екипа, која је потом напустила локацију, а за њом и једно полицијско возило.
Безбједност на аеродрому у Филаделфији ове недјеље била је нарушена због дјелимичне обуставе рада владе, због које су службеници ТСА радили без плате.
Декан Филозофског факултета на саслушању поводом смрти студенткиње
Више контролних пунктова ТСА остало је затворено и у петак, док је аеродром покушавао да "оптимизује операције", преноси УСА Тодаy.
Безбједносне контроле на терминалима А-Вест, Ф и Ц – гдје се инцидент догодио – наводно су затворене.
Путници и даље могу да лете из тих терминала, али морају да прођу контролу на другим терминалима.
Због прекида финансирања, запослени у ТСА раде без плате још од средине фебруара.
Сенат је рано у петак покренуо процедуру за окончање буџетског застоја и одобрио средства за Министарство унутрашње безбједности (ДХС), како би се исплатиле плате ТСА службеницима, Обалској стражи и Федералној агенцији за управљање ванредним ситуацијама, између осталих.
Договор, који је Сенат једногласно усвојио без гласања поименце, сада иде у Представнички дом, који би могао да га разматра већ данас.
Радници "Нове Љубије" настављају штрајк
Ипак, предсједавајући Мајк Џонсон изјавио је да ће прво морати да се консултује са републиканцима о даљим корацима, будући да су незадовољни јер није финансиран цијели ресор.
Под све већим притиском да се ријеши 42-дневни застој око финансирања Министарства унутрашње безбједности, рјешење се назире у последњем тренутку, тик прије него што су радници ТСА требало да пропусте још једну плату у петак.
Предсједник Доналд Трамп рекао је да ће потписати налог за хитну исплату плата ТСА агентима, наводећи да жели да што прије заустави "хаос на аеродромима", преноси "Б92".
Договор не укључује ограничења која су демократе тражиле како би обуздале предсједникову политику масовних депортација.
Послао Секи Алексић слику полног органа од 22 цм, она му брутално одговорила: ''Имам много већи у кући''
Више од 300 радника ТСА дало је отказ, а број неоправданих изостанака нагло је порастао од почетка кризе, што је довело до дужих чекања и проблема у контроли путника.
Савезна влада је почела да ангажује агенте Имиграционе и царинске службе (ИЦЕ) како би помогли у обезбјеђењу.
Овај потез наишао је на оштре критике демократа, активиста за људска права и појединих републиканаца, који упозоравају да ИЦЕ агенти нису обучени за такве задатке и да то може додатно погоршати ситуацију.
Трамп је раније изјавио да неће потписати споразум о финансирању уколико Конгрес не усвоји и контроверзни закон о промјени начина регистрације бирача у САД.
