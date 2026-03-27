Расте притисак на Сару Фергусон да свједочи о Џефрију Епстину

27.03.2026

Сара Фергусон жена бившег принца Ендруа
Фото: Таnjug/AP Photo/Kirsty Wigglesworth, file

Амерички посланик је директно позвао Сару Фергусон да свједочи о својим „блиским личним и пословним везама“ са Џефријем Епштајном, наводи се у писму које је ексклузивно видио ББЦ.

Конгресмен Сухас Субраманјам затражио је од ње да пружи информације конгресном одбору који истражује покојног сексуалног преступника.

Такође ју је питао о било каквим сазнањима која би могла имати о томе да је њен бивши муж, Ендру Маунтбатен-Виндзор, био умјешан у Епштајнове операције. Писмо представља најдиректнији притисак на бившу војвоткињу да свједочи откако је избио скандал са Епштајном, извјештава Би-Би-Си .

Садржај писма

У писму послатом Сари Фергусон у четвртак, са роком од двије недјеље за одговор, демократски конгресмен Субраманјам, члан Надзорног одбора Представничког дома, рекао је да је недавно објављивање Епштајнових докумената од стране Министарства правде САД открило њене „блиске личне и пословне везе“ са америчким финансијером.

„Док одбор тражи правду за жртве криминалног подухвата господина Епштајна и транспарентност за америчку јавност, с поштовањем молим за вашу сарадњу у истрази одбора“, написао је.

У писму се помиње имејл извесне „Саре“ која је, након осуде за подвођење малољетнице 2008. године, описала Епштајна као „легенду“ и написала: „На услузи сам вам. Само се удајте за мене.“ Такође се наводе имејлови који указују да је Фергусон директно тражио финансијску помоћ од Епштајна.

„Штавише, иако сте званично разведени од бившег принца Ендруа 1996. године, одбор је заинтересован да сазна више о било каквим сазнањима о умјешаности господина Маунтбатена-Виндзора у операције господина Епштајна“, наводи се у писму.

„Јасно је да сте имали друштвени и пословни однос са господином Епштајном и да посједујете информације које могу помоћи нашој истрази. Молим вас да сарађујете у истрази одбора и пружите информације у вези са злочинима Џефрија Епштајна и његових саучесника. Због хитности овог питања, молим вас да одговорите најкасније до 9. априла 2026. године“, закључује се у писму.

Нови детаљи из објављених докумената

Нови детаљи о пријатељству бивше војвоткиње од Јорка са касније осуђеним сексуалним преступником појавили су се у документима које је почетком ове године објавило Министарство правде САД.

Иако се помињање у Епштајновим документима не сматра доказом злочина, масовно објављивање докумената сугерише да је њена умјешаност у његов свијет била дубља него што се раније мислило.

У документима је приказују као финансијски невољну, у потрази за новцем и подршком, и наводно се Епштајну описала као „веома трауматизована и усамљена“. Фергусон је 2009. године похвалио покојног сексуалног преступника као „брата каквог сам одувек жељела“.

Имејлови такође сугеришу да га је контактирала док је био у затвору због подвођења малољетнице и да је водила своје ћерке на ручак са њим у Мајамију, само неколико дана након његовог пуштања на слободу.

Позиви за свједочење

Прошлог викенда, конгресмен Субраманјам је за Би-Би-Си рекао да вјерује да Фергусон има „информације релевантне за истрагу“ и да би требало да свједочи пред одбором. Његовим позивима придружила се и демократска конгресменка Мелани Стенсбери, која је позвала свакога ко има информације о недјелама Епштајна и његових сарадника да се јаве како би се обезбједила правда за жртве.

Комитетом управља Републиканска странка, која није назначила да би подржала позивање Фергусона да свједочи. Не постоји правни механизам да се бивша војвоткиња примора да свједочи у САД.

Међутим, породица истакнуте тужитељке Епштајна, Вирџиније Ђуфр, такође је рекла да „чврсто вјерују“ да би бивша војвоткиња од Јорка требало да дође у САД како би одговорила на питања. „Ако Фергусон нешто зна, требало би одмах да свједочи у Сједињеним Државама“, рекао је за ББЦ представник Ђуфровог брата, Скаја Робертса.

Амерички законодавци су такође више пута, и безуспјешно, позивали Маунтбатен-Виндзора да одговори на питања о својим везама са покојним америчким финансијером.

Губитак почасти и титула

Фергусон је већ искључена из бројних добротворних организација због својих веза са Епштајном. У октобру је изгубила титулу војвоткиње када се њен бивши муж одрекао титуле војводе од Јорка и био је приморан да се исели из своје виле у Виндзору, Ројал Лоџ, гдје су живјели заједно упркос разводу из 1996. године.

У четвртак јој је такође одузето почасно држављанство града Јорка, што је још један пад. Градски одборници су једногласно гласали на ванредној седници да јој се одузме та част, коју је добила 1987. године након што се удала за тадашњег принца Ендруа.

(bbc)

