Logo
Large banner

Америчка војска тестирала ракету: Да ли се ради о новом хиперсоничном пројектилу

Аутор:

АТВ

27.03.2026

11:58

Коментари:

0
Балистичка ракета
Фото: Tanjug/AP

Америчка војска извршила је тестирање неидентификоване ракете у станици "Кејп Канаверал" у Флориди, јавио је новински портал "Флорида тудеј".

У данашњем извјештају се наводи да се, вјероватно, ради о новом хиперсоничном пројектилу "мрачни орао".

Према писању америчких медија, тестирање пројектила извршено је јуче.

Портали су, уз вијест о тесту, објавили фотографију пројектила који лети ка небу.

За сада нема званичне потврде да је извршен тест, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner