Америчка војска тестирала ракету: Да ли се ради о новом хиперсоничном пројектилу

Аутор:АТВ
27.03.2026
11:58
Америчка војска извршила је тестирање неидентификоване ракете у станици "Кејп Канаверал" у Флориди, јавио је новински портал "Флорида тудеј".
У данашњем извјештају се наводи да се, вјероватно, ради о новом хиперсоничном пројектилу "мрачни орао".
Према писању америчких медија, тестирање пројектила извршено је јуче.
Портали су, уз вијест о тесту, објавили фотографију пројектила који лети ка небу.
За сада нема званичне потврде да је извршен тест, преноси Срна.
