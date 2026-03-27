Емирати спремни да пошаљу ратну морнарицу у Хормушки мореуз

27.03.2026

09:23

Коментари:

0
Хормушки мореуз
Фото: Google maps

Власти Уједињених Арапских Емирата /УАЕ/ спремне су да размјесте снаге ратне морнарице ради осигуравања наставка пролаза бродова кроз Ормуски мореуз, јавио је лист "Фајнаншел тајмс", позивајући се на неименоване изворе.

У извјештају се наводи да УАЕ, заједно са Бахреином, припремају приједлог резолуције Савјета безбједности УН којом ће се дати мандат за операције са циљем обнове проласка бродова кроз Ормуски мореуз.

Лист пише да би Русија и Кина, наводно, могле да буду против такве резолуције.

Предсједник САД Доналд Трамп позвао је у више наврата неколико европских земаља да пошаљу бродове у Ормуски мореуз, који је постао епицентар сукоба са Ираном, да би се обновио пролазак пловила.

Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас изјавила је да чланице блока нису спремне да шаљу флоту у Ормуски мореуз.

Хормушки мореуз

затворен Хормушки мореуз

