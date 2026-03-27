Трамп разматра слање додатних трупа на Блиски исток, више хиљада војника у игри

27.03.2026
07:07
Лист "Wall Street Journal" наводи да амерички предсједник Доналд Трамп разматра могућност слања додатних 10.000 копнених војника на подручје Блиског истока.
Како се даље истиче, евентуално распоређивање трупа омогућило би Трампу „више војних опција чак и док разматра мировне преговоре с Техераном“.
Према доступним информацијама, снаге би највјероватније обухватале пјешадијске јединице и оклопна возила, а придружиле би се већ распоређеним снагама од око 5.000 америчких маринаца у тој регији.
За сада није прецизирано гдје би трупе могле бити распоређене. Уколико се Трамп одлучи на овај потез, то би могао бити додатни показатељ припрема за потенцијалну америчку копнену операцију у Иран.
Овакво значајно повећање копнених снага разматра се у тренутку када Трамп тврди да Сједињене Америчке Државе преговарају с Ираном о споразуму за окончање рата.
С друге стране, званичници Ирана још увијек нису пристали на састанак на високом нивоу са САД-ом, изражавајући сумњу да је амерички дипломатски притисак тек још један трик.
