Трамп разматра слање додатних трупа на Блиски исток, више хиљада војника у игри

АТВ

27.03.2026

07:07

Доналд Трамп
Фото: Таnjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Лист "Wall Street Journal" наводи да амерички предсједник Доналд Трамп разматра могућност слања додатних 10.000 копнених војника на подручје Блиског истока.

Како се даље истиче, евентуално распоређивање трупа омогућило би Трампу „више војних опција чак и док разматра мировне преговоре с Техераном“.

Према доступним информацијама, снаге би највјероватније обухватале пјешадијске јединице и оклопна возила, а придружиле би се већ распоређеним снагама од око 5.000 америчких маринаца у тој регији.

Гдје би биле распоређене?

За сада није прецизирано гдје би трупе могле бити распоређене. Уколико се Трамп одлучи на овај потез, то би могао бити додатни показатељ припрема за потенцијалну америчку копнену операцију у Иран.

Овакво значајно повећање копнених снага разматра се у тренутку када Трамп тврди да Сједињене Америчке Државе преговарају с Ираном о споразуму за окончање рата.

С друге стране, званичници Ирана још увијек нису пристали на састанак на високом нивоу са САД-ом, изражавајући сумњу да је амерички дипломатски притисак тек још један трик.

Прочитајте више

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Суспендовани напади на енергетски сектор Ирана

11 ч

0
Сергеј Лавров

Свијет

Лавров: Путин и Трамп се поштују и разговарају искрено

11 ч

0
''САД ће подићи додатне оптужнице против Николаса Мадура''

Свијет

''САД ће подићи додатне оптужнице против Николаса Мадура''

16 ч

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан открио двије кардиналне грешке Брисела

16 ч

0

Више из рубрике

Д‌јевојка из БиХ повријеђена у Аустрији

Свијет

Д‌јевојка из БиХ повријеђена у Аустрији

11 ч

0
САД потврдиле употребу беспилотних бродова против Ирана

Свијет

САД потврдиле употребу беспилотних бродова против Ирана

11 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Суспендовани напади на енергетски сектор Ирана

11 ч

0
Сергеј Лавров

Свијет

Лавров: Путин и Трамп се поштују и разговарају искрено

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

03

Снијег замео, нестало струје: У УСК обустављена настава

10

00

Агенција за аграрна плаћања Српске: Одобрено више од 12,7 милиона литара дизела

09

57

Пепић: Успјешна емисија обвезница носи снажну поруку повјерења инвеститора у Републику Српску

09

55

Снијег прави проблеме у Бањалуци: Пало дрво на аутомобиле

09

50

Снијег направио проблеме у Херцеговини: Више села без струје

