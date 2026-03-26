''САД ће подићи додатне оптужнице против Николаса Мадура''

26.03.2026
Сједињене Америчке Државе ће подићи додатне оптужнице против свргнутог лидера Венецуеле Николаса Мадура, рекао је данас новинарима амерички предсједник Доналд Трамп на почетку сједнице владе у Бијелој кући.
Мадуро, који је ухапшен током рације америчких снага у Венецуели у јануару, тренутно се у Њујорку суочава са оптужбама за нарко-тероризам и кривична дјела повезана са трговином дрогом, преноси Ројтерс.
Позната новинарка се скинула у бикини, пљуште коментари
Свргнути предсједник Венецуеле покушаће данас пред савезним судом у Њујорку да издејствује одбацивање оптужби за нарко тероризам тврдњом да му америчке власти онемогућавају правичну одбрану, пише ЦНН.
Мадуро и његова супруга Силија Флорес су се изјаснили да нису криви и налазе се у савезном притвору у Бруклину, у посебно обезбјеђеном одјељењу које се описује као "затвор унутар затвора", намијењеном најризичнијим притвореницима, наводе извори из полиције.
Њега држе под такозваним посебним административним мјерама (САМс), у јединици коју чувари називају "САМс одјељење" бруклинског затвора, преноси ЦБС њуз.
Ана Ивановић се враћа на терен
Ове мјере служе да ограниче контакте затвореника са спољним свијетом у случајевима када власти процијене да би њихове комуникације могле да представљају опасност.
