''САД ће подићи додатне оптужнице против Николаса Мадура''

Аутор:

АТВ

26.03.2026

17:44

Коментари:

0
Сједињене Америчке Државе ће подићи додатне оптужнице против свргнутог лидера Венецуеле Николаса Мадура, рекао је данас новинарима амерички предсједник Доналд Трамп на почетку сједнице владе у Бијелој кући.

Мадуро, који је ухапшен током рације америчких снага у Венецуели у јануару, тренутно се у Њујорку суочава са оптужбама за нарко-тероризам и кривична дјела повезана са трговином дрогом, преноси Ројтерс.

Свргнути предсједник Венецуеле покушаће данас пред савезним судом у Њујорку да издејствује одбацивање оптужби за нарко тероризам тврдњом да му америчке власти онемогућавају правичну одбрану, пише ЦНН.

Мадуро и његова супруга Силија Флорес су се изјаснили да нису криви и налазе се у савезном притвору у Бруклину, у посебно обезбјеђеном одјељењу које се описује као "затвор унутар затвора", намијењеном најризичнијим притвореницима, наводе извори из полиције.

Њега држе под такозваним посебним административним мјерама (САМс), у јединици коју чувари називају "САМс одјељење" бруклинског затвора, преноси ЦБС њуз.

Ове мјере служе да ограниче контакте затвореника са спољним свијетом у случајевима када власти процијене да би њихове комуникације могле да представљају опасност.

Тагови :

Nikolas Maduro

Venecuela

Америка

Доналд Трамп

