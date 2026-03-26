Огласио се Нетанјаху: Настављамо пуном снагом

Аутор:

АТВ

26.03.2026

16:06

Фото: Tanjug/AP/Ronen Zvulun

Премијер Израела Бењамин Нетанјаху изјавио је да Израел наставља нападе на Иран "пуном снагом", у краткој видео поруци у којој је говорио о најновијим акцијама.

"Настављамо да нападамо пуном снагом мете иранског терористичког режима. Синоћ смо елиминисали команданта морнарице Исламске револуционарне гарде. Ова особа има много крви на рукама, а такође је била одговорна за вођење затварања Хормушког мореуза", рекао је Нетанјаху.

Додао је да то види као примјер сарадње са Сједињеним Америчким Државама.

"Ово је још један примјер сарадње између нас и нашег савезника, Сједињених Држава, у остваривању наших заједничких ратних циљева", поручио је Нетанјаху.

